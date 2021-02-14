35-летняя украинская модель Даша Астафьева поделилась, что болела коронавирусом. Вместе с ней заразился и бойфренд Артем Ким. О симптомах и лечении COVID-19 звезда рассказывать не стала, однако призналась, что следствием болезни стала депрессия.

Многие представители украинского шоу-бизнеса стали жертвами коронавируса. Если одни подробно рассказывали о симптомах и лечении, то другие долго держали свой диагноз в тайне. К числу последних относится Даша Астафьева.

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Даша Астафьева переболела коронавирусом

Модель не стала детализировать, когда у нее диагностировали COVID-19. Однако обмолвилась, что после выздоровления они с возлюбленным Артемом Кимом, который, вероятно, тоже переболел коронавирусом, отправились в Доминикану. На курорте пара овладела серфингом и стала настоящими фанатами этого вида спорта.

Отметим, что фото из отпуска в Доминиканской республике появились в инстаграме Даши Астафьевой в конце ноября прошлого года. Поэтому можно лишь предположить, что коронавирусом модель переболела еще осенью.

Даша Астафьева об ужасных последствиях коронавируса

Если симптомы и лечение певица держит в тайне, то ужасные последствия недуга скрывать не стала. Она призналась, что после выздоровления от COVID-19 впала в депрессию и имела панические атаки. Свое эмоциональное состояние красавица спасала не только отпусками за границей, но и живописью.

Очень трудно было вернуть эмоциональное состояние. У меня были, видимо, и панические атаки, и очень подавленное состояние. Я поняла, если сама себя не начну реанимировать, то ничего хорошего из этого не выйдет,

– подчеркнула Даша Астафьева.

Кто из украинских звезд недавно болел коронавирусом:

украинская телеведущая Наталья Мосейчук;

муж и мама продюсера Алены Мозговой;