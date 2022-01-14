"Хвойда-тур": Игоря Кондратюка "бомбит" из-за возвращения Ани Лорак в Украину
Источник:фейсбук Александра Ягольника
Шоумен Игорь Кондратюк не раз резко высказывался в сторону Ани Лорак. Однако, похоже, после анонса ее украинского тура у ведущего лопнуло терпение! Предстоящие концерты певицы он назвал "хвойда-туром".
Российская гастролерша неоднократно становилась героиней гневных сообщений Игоря Кондратюка в фейсбуке. Однако на этот раз он обругал Али Лорак на странице композитора Александра Ягольника. Тот предположил, что после "народной" в Украину рванут запрещенные Киркоров и Моргенштерн.
К теме Не было песни, – гастролерша Ани Лорак оправдалась за то, что 7 лет не пела на украинском
"О возвращении Ани Лорак. Я считаю объявленные ею концерты своего рода проверочными. Если у нее все пройдет гладко, то через год у нас будут активнее выступать российские звезды. Сначала будут Лорак и Лобода, а потом приедут Киркоров и Моргенштерн", – взвыл Ягольник.
В ответ Игорь Кондратюк написал: Хвойда-тур. Его лаконичный комментарий оценили 35 пользователей фейсбука, среди них и сам композитор.
Реакция Кондратюка на тур Ани Лорак по Украине / Скриншот из фейсбука Александра Ягольника
Ани Лорак собралась в тур по Украине
- После двух аншлагов в Одессе Ани Лорак анонсировала тур по Украине. В мае она хочет приехать с концертом в Харьков, Запорожье, Херсон. Более того, гастролерша планирует расширить географию.
- Певица обещает украинской публике блок с украинскими хитами. К слову, в сентябре она впервые за 7 лет презентовала украиноязычную песню "Бачила". Похоже, репертуар для Родины она начала разрабатывать еще тогда.
- Однако Игорь Кондратюк резко осудил Ани Лорак за предстоящий тур по Украине. Он назвал ее планы "средневековой дикостью, пренебрежением ко всем украинцам и испанским стыдом".