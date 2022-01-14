"Хвойда-тур": Игоря Кондратюка "бомбит" из-за возвращения Ани Лорак в Украину

Шоумен Игорь Кондратюк не раз резко высказывался в сторону Ани Лорак. Однако, похоже, после анонса ее украинского тура у ведущего лопнуло терпение! Предстоящие концерты певицы он назвал "хвойда-туром".

Российская гастролерша неоднократно становилась героиней гневных сообщений Игоря Кондратюка в фейсбуке. Однако на этот раз он обругал Али Лорак на странице композитора Александра Ягольника. Тот предположил, что после "народной" в Украину рванут запрещенные Киркоров и Моргенштерн.

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"О возвращении Ани Лорак. Я считаю объявленные ею концерты своего рода проверочными. Если у нее все пройдет гладко, то через год у нас будут активнее выступать российские звезды. Сначала будут Лорак и Лобода, а потом приедут Киркоров и Моргенштерн", – взвыл Ягольник.

В ответ Игорь Кондратюк написал: Хвойда-тур. Его лаконичный комментарий оценили 35 пользователей фейсбука, среди них и сам композитор.

Реакция Кондратюка на тур Ани Лорак по Украине / Скриншот из фейсбука Александра Ягольника

Ани Лорак собралась в тур по Украине

После двух аншлагов в Одессе Ани Лорак анонсировала тур по Украине. В мае она хочет приехать с концертом в Харьков, Запорожье, Херсон. Более того, гастролерша планирует расширить географию.

Певица обещает украинской публике блок с украинскими хитами. К слову, в сентябре она впервые за 7 лет презентовала украиноязычную песню "Бачила". Похоже, репертуар для Родины она начала разрабатывать еще тогда.

Однако Игорь Кондратюк резко осудил Ани Лорак за предстоящий тур по Украине. Он назвал ее планы "средневековой дикостью, пренебрежением ко всем украинцам и испанским стыдом".