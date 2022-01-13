После Майдана народная артистка Ани Лорак поехала в Россию под крыло Киркорова. Там она отсиживалась долгих 7 лет – активно гастролировала, собирала коллекцию российских наград и хвасталась дружбой с запрещенными на Родине артистами. Как выяснилось, за это время звезда не забыла родной язык. Она не пела на украинском только потому, что никто не мог написать ей достойную песню.

Читайте также Российская гастролерша Ани Лорак собралась в тур по Украине: в какие города она осмелится приехать

Много лет я не выпускала треков на украинском, потому что не было достойной песни. Песня "Бачила", на мой взгляд, очень чувственная и лирическая, одна из самых прекрасных в новом альбоме,

– заявила Ани Лорак.

Она имеет в виду украиноязычный трек, который вошел в ее новый альбом "Я жива". Песня "Бачила" вышла в сентябре 2021 года. Певица якобы написала ее в соавторстве с саундпродюсером Егором Глебом – экс-возлюбленным TAYANNA, который бросил ее с сыном ради Лорак. "Слова из глубины моего сердца", – описывала украиноязычную композицию сама артистка.

"Я считаю ее прекрасным примером того, как должна звучать украинская музыка сегодня", – громко заявила Ани Лорак.

Ани Лорак – Бачила: смотрите видео онлайн

Отметим, последний раз Ани Лорак творила украинскую музыку в мае 2014 года. После Революции Достоинства, оккупации Крыма и Востока Украины она выпустила песню "Мальви", а после премьеры поехала в Россию.

Это не первое одиозное заявление Ани Лорак о творчестве вне Украины: