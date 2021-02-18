Михаил Заливако, участник 11 сезона шоу "Холостяк", поздравил свою бабушку с днем рождения. 18 февраля ей исполнилось 99 лет.

Участник 11 сезона романтического проекта "Холостяк" поделился новыми фото на своей странице. Он показал 99-летнюю бабушку и поздравил ее с днем рождения.

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Михаил Заливако поздравил бабушку с ее днем рождения

Сегодня, 18 февраля, бабушка украинского "Холостяка", празднует день рождения. По случаю праздника Михаил Заливако поздравил ее с 99-летием. Он показал фото с самой родной.

Перед камерой Михаил Заливако предстал в спортивном костюме бордового цвета. Он сел к бабушке на кровать и чувственно ее обнял. Заметно, что "холостяк" нежно и с теплотой относится к своим близким.

Тебя я могу слушать вечно. 99 лет гордости. Мой герой!

– подписал фотографии Михаил Заливако.

Для просмотра фото листайте справа:

Поклонники "холостяка" присоединились к поздравлениям:

Какое счастье! Дорогое время, которое проводите вместе. Здоровья ей;

Сколько тепла на этих фото;

Поздравляем! Здоровья и счастья ей;

Класс;

Как вам повезло;

Прослезилась... как тебе повезло, здоровья бабушке;

Здоровья и сил бабушке;

Как это невероятно.