Михайло Заливако, учасник 11 сезону шоу "Холостяк", привітав свою бабусю з днем народження. 18 лютого їй виповнилося 99 років.

Учасник 11 сезону найромантичнішого проєкту "Холостяк" поділився новими фото на своїй сторінці. Він показав 99-річну бабусю та привітав її з днем народження.

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Михайло Заливако привітав бабусю з її днем

Сьогодні, 18 лютого, бабуся українського "Холостяка", святкує день народження. З нагоди свята Михайло Заливако привітав її з 99-річчям. Він показав чуттєві фото з найріднішою.

Перед камерою Михайло Заливако постав у спортивному костюмі бордового кольору. Він сів до бабусі на ліжко та чуттєво її обійняв. Помітно, що "холостяк" ніжно та з теплотою ставиться до своїх близьких.

Тебе я можу слухати вічно. 99 років гордості. Мій герой!

– підписав світлини Михайло Заливако.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальники "холостяка" приєдналися до привітань:

Яке щастя! Дорогий час, який проводите разом. Здоров'я їй;

Скільки тепла на цих фото;

Вітаємо! Здоров'я і щастя їй;

Клас;

Як вам пощастило;

Просльозилась… Як тобі пощастило, здоров'я бабусі;

Здоров'я і сил бабусі;

Як це нейовірно.

На пост-шоу "Холостячки" стало відомо, що наступним героєм проєкту став Михайло Заливако.

Прем'єра шоу відбудеться зовсім скоро – 5 березня.

"Холостяк" Михайло Заливако вже розповів, що йому не подобається в дівчатах.