"Холостяк" Михайло Заливако зворушливо привітав бабусю з 99-річчям: теплі фото
Михайло Заливако, учасник 11 сезону шоу "Холостяк", привітав свою бабусю з днем народження. 18 лютого їй виповнилося 99 років.
Джерело:інстаграм Михайла Заливаки
Учасник 11 сезону найромантичнішого проєкту "Холостяк" поділився новими фото на своїй сторінці. Він показав 99-річну бабусю та привітав її з днем народження.
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Михайло Заливако привітав бабусю з її днем
Сьогодні, 18 лютого, бабуся українського "Холостяка", святкує день народження. З нагоди свята Михайло Заливако привітав її з 99-річчям. Він показав чуттєві фото з найріднішою.
Перед камерою Михайло Заливако постав у спортивному костюмі бордового кольору. Він сів до бабусі на ліжко та чуттєво її обійняв. Помітно, що "холостяк" ніжно та з теплотою ставиться до своїх близьких.
Тебе я можу слухати вічно. 99 років гордості. Мій герой!
– підписав світлини Михайло Заливако.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Шанувальники "холостяка" приєдналися до привітань:
- Яке щастя! Дорогий час, який проводите разом. Здоров'я їй;
- Скільки тепла на цих фото;
- Вітаємо! Здоров'я і щастя їй;
- Клас;
- Як вам пощастило;
- Просльозилась… Як тобі пощастило, здоров'я бабусі;
- Здоров'я і сил бабусі;
- Як це нейовірно.
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