Главный герой 11 сезона проекта "Холостяк" Михаил Заливака дал первое интервью. Мужчина рассказал, что ему больше всего не нравится в девушках. Михаил признался, что чувствует себя некомфортно, когда слышит от девушки нецензурные слова.

Уже с 5 марта за сердце Михаила Заливаки будут бороться 25 девушек. Он стал главным "Холостяком" страны и за месяц до начала 11 сезона реалити-шоу дал первое интервью, в котором ответил на 33 коротких вопроса.

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33-летний бизнесмен поделился, что в возрасте 12 лет у него был перелом спины. Михаил признался, что в это время он многое переосмыслил, тот период стал переломным в его жизни.

Что касается самого дерзкого поступка, то Заливака признался, что ранее украл лошадь в деревне. Михаил гордится тем, что в 2020 году запустил новое направление в своем бизнесе и активно развивает его.

Кроме вопросов о детстве, работе и достижениях в жизни, журналисты поинтересовались, какие черты в девушках ему не нравятся.

Что "Холостяку" не нравится в девушках

"Я очень не люблю, когда девушки ругаются матом. В такие моменты мне всегда становится чуточку неудобно. Это может быть в шутливой форме, однако если это переходит какую-то черту, то мне очень некомфортно", – поделился Заливака.

Но сам мужчина признался, что он также использует в разговорах нецензурную лексику, однако пытается избавиться от этой вредной привычки.