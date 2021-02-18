Ольга Сумская поделилась, как выглядела в 12 лет: архивные фото звезды в маминой шляпе
Популярная украинская актриса Ольга Сумская решила показать фанам свои архивные черно-белые фото. Она поделилась, как выглядела в 12 лет. Звезда призналась, что позировала в парике и маминой шляпе.
Источник:инстаграм Ольги Сумской
Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что обожает смотреть архивные фото. Она решила поделиться одним из таких на своей странице в инстаграме.
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Архивные фото Ольги Сумской
Знаменитость опубликовала свои черно-белые фото. Ольга Сумская рассказала, что тогда ей было около 12 лет. Она задумчиво смотрела за объектив.
12-летняя Ольга Сумская позировала перед камерой в белом вязаном шарфике и высокой шляпе с бантиком. Также актриса призналась, что надела мамин парик. А пока родители выступали на сцене, она представляла себя героиней исторического фильма.
"Немного ретро... Мне где-то лет 12. Парик и шляпа – мамины. Пока родители на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма... Сегодня листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то. Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти. А здесь атмосфера..." – поделилась Ольга Сумская.
Архивные фото Ольги Сумской / Фото с инстаграма Ольги Сумской
Архивные фото Ольги Сумской / Фото с инстаграма Ольги Сумской
Поклонников актрисы поразили фото ее 12-летней. Они поделились впечатлениями в комментариях:
- Сейчас вы красавица. И это фото также ваше обаяние и невероятность красоты;
- Классно;
- Какая хорошая;
- Хорошая девочка;
- Сколько блеска в этих глазах!;
- Невероятная. Такая нежная, девочка-доброта;
- Глаза, как у взрослого человека;
- Старые фотографии – это связь с другим временем. Очень красивые фото.
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