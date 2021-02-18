Популярная украинская актриса Ольга Сумская решила показать фанам свои архивные черно-белые фото. Она поделилась, как выглядела в 12 лет. Звезда призналась, что позировала в парике и маминой шляпе.

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что обожает смотреть архивные фото. Она решила поделиться одним из таких на своей странице в инстаграме.

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Архивные фото Ольги Сумской

Знаменитость опубликовала свои черно-белые фото. Ольга Сумская рассказала, что тогда ей было около 12 лет. Она задумчиво смотрела за объектив.

12-летняя Ольга Сумская позировала перед камерой в белом вязаном шарфике и высокой шляпе с бантиком. Также актриса призналась, что надела мамин парик. А пока родители выступали на сцене, она представляла себя героиней исторического фильма.

"Немного ретро... Мне где-то лет 12. Парик и шляпа – мамины. Пока родители на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма... Сегодня листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то. Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти. А здесь атмосфера..." – поделилась Ольга Сумская.



Архивные фото Ольги Сумской / Фото с инстаграма Ольги Сумской



Архивные фото Ольги Сумской / Фото с инстаграма Ольги Сумской

Поклонников актрисы поразили фото ее 12-летней. Они поделились впечатлениями в комментариях: