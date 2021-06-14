"Холостяк" Максим Михайлюк и Даша Хлыстун окрестили дочку: трогательные фото

Герой 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун окрестили дочь Ариану. Крохе вскоре исполнится два месяца. Таинство крещения прошло в Киево-Печерской лавре.

Крестины дочери Максима Михайлюка состоялись в воскресенье, 13 июня. Семья выбрала одну пару крестных родителей, однако пригласила на таинство много друзей и близких. Именно они рассекретили важное событие в инстаграме.

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Для крестин "Холостяк" выбрал белую футболку и классические темно-синие брюки. Его возлюбленная Даша Хлыстун появилась в Киево-Печерской лавре в элегантном кремовом платье длины миди с принтом и платке в тон. Образ она дополнила обувью без каблуков – коричневыми тапочками. Дочь Ариану родители нарядили в белоснежное кружевное платье и крошечные ботиночки с атласными лентами.

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун окрестили дочку / Фото из инстаграма

После крещения, во время которого девочка вела себя достаточно спокойно, родители впервые показали лицо полуторамесячной дочери. Она очень похожа на звездную маму-модель. Важное семейное событие пара отметила в роскошном ресторане на берегу Днепра, куда пригласила друзей и близких.

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун окрестили дочку / Фото из инстаграма

Крестные родители дочери Макса Михайлюка / Фото из инстаграма Крестные родители дочери Макса Михайлюка / Фото из инстаграма

Ботиночки дочки Макса Михайлюка / Фото из инстаграма