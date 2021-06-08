Звездная пара главного героя "Холостяка-10" Максима Михайлюка и успешной модели Даши Хлыстун часто делится фотографиями 6-месячной дочери в своих социальных сетях. Новоиспеченные родители каждый раз трогают сеть новыми снимками.

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Новое фото Даши Хлыстун с дочкой

На этот раз свежим кадром поделилась звездная мамочка Даша Хлыстун. Она сидела на диване в персиковом бюстгальтере и без макияжа, продемонстрировав лицо без косметики.

Модель прижала к груди маленькую Ариану. Девочка была одета в пушистый молочный комбинезон и накрыта вязаным одеялом сверху.

Напомним, что 27 мая дочери Максима Михайлюка исполнилось пол года. По случаю дня рождения дочери модель опубликовала чувственный ролик и эссе, где поблагодарила кроху за полученную любовь.



Даша Хлыстун с дочкой / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Реакция сети

В подписи к фото Даша Хлыстун предложила поклонникам поделиться мыслями, на кого похожа маленькая Ариана. Пользователи сети предложили свои варианты и выразили впечатление от фото: