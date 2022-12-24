Холостяк 12 сезон 9 выпуск: пьянящее свидание в баре, скандал с Мудрой и внезапный вылет

На 9 неделе проекта "Холостяк" Алекс Топольский дал девушкам шанс самим организовать свидание. В этом выпуске с главным героем встретились все. Кто отвоевал индивидуальное, а кому пришлось идти на групповое, рассказываем ниже.

После вылета Алины Ершовой в 12 сезоне шоу "Холостяк" осталось шесть девушек, передает 24 канал. На неделе самоуправления все проявили инициативу и вышли на новый уровень в общении с Алексом Топольским. Саша Мудрая, Катя и Юля пошли на индивидуальные свидания, тогда как Виктория, Марина и Саша согласились на групповое. Без скандалов, очевидно, не обошлось.

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Свидание-фотосессия с Юлей

На первое индивидуальное свидание на 9 неделе пошла Юля. На прошлой церемонии роз Алекс дал возможность выбрать тему. Она сделала ставку на бодиарт и неоновую фотосессию и предложила разрисовывать друг друга в две стихии – огонь и воду.

Однако "Холостяк" дурачился, а Юле трудно было выключить "учительницу". Сначала она раздражалась, что все идет не по плану, и чувствовала себя скованной в кадре, но потом расслабилась и доверилась Алексу.

Жаль, что мы были не на одной волне. Просто по-разному с самого начала отнеслись к свиданию,

– прокомментировал "Холостяк".

"Холостяк" на свидании с Юлей / Скриншот с видео

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После фотосессии, на ужине Юля призналась, что раньше мечтала попасть в Америку, но когда Алекс спросил о переезде, она замялась: "Америка большая, глобальная, меня это пугает". Топольского это удивило, но он ответил, что "не видит никаких препятствий жить здесь и там" – и в Киеве, и в США.

"Холостяк" на свидании с Юлей / Скриншот с видео

Развлечения в баре с Викой, Мариной и Сашей

"Завяжи глаза и смотри сердцем", – написали Вика, Марина и Саша в приглашении и передали его на такси. Они приготовили закуски, коктейли и подсказки, чтобы Алекс разгадал, кто его позвал. Одна из них – приветствие: Марина поцеловала в щечку, Саша – в шею, а Вика еще и вытерла помаду из щеки.

"Холостяк" промахнулся, когда Саша подсказала, что уже ходила с ним с завязанными глазами. Тогда он вспомнил групповое свидание на рынке в Дубае и назвал Катю. Девушка обиделась, но не показала этого.

"Холостяк" на свидании с Викой, Мариной, Сашей / Скриншот с видео

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Девушки также подготовили 50 фактов о себе, где за ошибку Алек должен был либо раздеваться, либо пить.

Я хотела, чтобы он был пьян и голый,

– отреагировала Вика.

Первой на индивидуальное общение Алекс позвал Сашу , потому что угадал ее факт о "бегстве от всех". Девушка рассказала о своем социальном проекте в поддержку детей из детдомов. "Холостяк" восхитился ее добротой.

, потому что угадал ее факт о "бегстве от всех". Девушка рассказала о своем социальном проекте в поддержку детей из детдомов. "Холостяк" восхитился ее добротой. Марина пошла следующей, потому что из-за ревности была не в настроении. Она объяснила Алексу, что на самом деле не зациклена на материальных вещах, как ему кажется, ведь в прошлых отношениях платила за парня. Она также заговорила о ревности из-за симпатии: "Ты мне нравишься очень" , – призналась Марина, а "Холостяк" ответил: "Ты мне тоже" . После этих слов она сама горячо поцеловала его.

пошла следующей, потому что из-за ревности была не в настроении. Она объяснила Алексу, что на самом деле не зациклена на материальных вещах, как ему кажется, ведь в прошлых отношениях платила за парня. Она также заговорила о ревности из-за симпатии: , – призналась Марина, а "Холостяк" ответил: . После этих слов она сама горячо поцеловала его. Напоследок Алекс поговорил с Викой, где она рассказала, что никому не доверяет на все сто, потому что никто не сделает лучше, чем она. "Я могу сказать, что у меня корона", – заявила актриса. Он же назвал ее гордой, уверенной и бесстрашной.

Мы прекрасно провели свидание, и эту розу мы сегодня хотим подарить тебе,

– с юмором заявила Вика в финале свидания.

"Холостяк" на общении с Викой / Скриншот с видео

В доме девушки устроили шоу – перехваливали свидание и "наезжали" друг на друга. "Я пыталась зацепиться и разогнать скандал, но что-то не получилось", – прокомментировала Марина.

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Татуировка с Катей

"Доверишься мне?" – спросила Катя в приглашении, но Алекс не догадывался, что это будет так экстремально – набить тату друг другу. В салоне он даже выбрал парный рисунок с птичками и фразой "Жить в кайф" и учился рисовать на искусственной коже. Когда же дело дошло до реальной татуировки на руке, "Холостяк" дал заднюю.

Честно, к такой татуировке я был бы готов с любимым человеком. Я хочу узнать Катю больше. Может, через некоторое время я буду готов,

– ответил Алекс.

Они обменялись рисунками, а на ужине Катя научила "Холостяка" танцевать сальсу. Ей первой он признался, что на проекте пришел к мнению, что хочет создавать жизнь параллельно – и в Киеве, и в США. Ему понравилось в Украине.

У нас были лёгкость, глубина. С Катей мы сегодня вышли на другой уровень, однозначно,

– подытожил Алекс свидание.

"Холостяк" на свидании с Катей / Скриншот с видео

Четыре сезона на свидании с Сашей

пока Катя была на свидании, Решетник устроил девчонкам очередной тест на совместимость с Алексом – предложил в процентах расставить секс, личное пространство, отношения с близкими, общие интересы и быт в отношениях. В результате выяснилось, что наиболее схожи их видения с Сашей и Мариной.

Саша встретила Алекса с какао с маршмеллоу и предложила прожить круглый год за один день. Зимой она пригласила прокатиться на коньках, но ее идея чуть не провалилась, потому что в детстве герой травмировался на льду. Однако рискнул и вышел на каток. "Весной" они помедитировали, ведь эта пора ассоциируется у Саши с возрождением. Так она хотела проверить, комфортно ли им молчать вместе.

Затем "Холостяк" и участница провели "лето" в бассейне с горячими поцелуями. "Осень" отбыли в пижамах за чаем, а поскольку в это время у него день рождения, то Саша сделала подарок – браслет с камнями его любимого бирюзового цвета.

"Холостяк" на свидании с Сашей / Скриншот с видео

На свидании Саша призналась, что не работает, но мечтает писать стихи, рассказы и зарабатывать на этом. Она до сих пор не показывает свое творчество никому, потому что боится критики. Пока же ей финансово помогают папа и отчим. Оказывается, за это девушке стыдно.

Интересно, что одна из девушек через Решетника передала Алексу записку: "Сколько зарабатывает Мудрая?" Она подумала, что это Саша Погорелова, и сказала это герою, однако уже в доме выяснилось, что вопрос – дело рук Юлии. Участница даже не извинилась, что обозвала "крысой" не ту.

Откровенная игра от Решетника

В доме ведущий устроил участницам игру, где они должны были рассказать об эмоциях с карточек:

разочарование – Марина рассказала, когда одолжила 20 тысяч долларов у папы, но ее стартап прогорел. Тогда родители очень разочаровались;

достижения – Саша похвасталась, что стала руководительницей IT-компании, но ее прозвали инфантильной;

переживание – Вика вспомнила, как расходилась с парнем и на фоне стресса похудела на 7 килограммов;

навыки – Катя призналась, что училась строить жизнь с нуля каждые три месяца, ведь летала миром по модельным контрактам;

отношения – Юля поделилась, что прощала измены в отношениях, которые длились три года.

Индивидуальное общение с Сашей

Перед церемонией Саша Погорелова пришла к Алексу в "комнату размышлений" вместо Григория Решетника. Об этом она попросила ведущего, когда тот приходил в дом. "Это была действительно очень приятная неожиданность", – отреагировал он. Однако девушка завела тему о "наездах" Мудрой, когда та спросила: "Как это чувствовать себя крысой?" "Холостяка" возмутило, что Саша даже не извинилась.

Кроме того, они обсудили место дружбы и быта в отношениях. В конце Алекс даже вручил Саше розу за искренность и инициативность.

Церемония роз

Церемонию роз Алекс Топольский начал с анонимных вопросов участниц, которые передали через Решетника. На "кого ты выделяешь" он ответил – "все для меня особенные, выделять еще рано". Самой искренней назвал Сашу Погорелову, а манипуляций со стороны девушек якобы не чувствует.

Первую розу получила Катя, вслед за ней – Марина. С Юлей Алекс тоже хочет продолжить общение. Так же как и с Сашей Мудрой. Вместо этого с Викой попрощался, потому что они чаще выясняют отношения, чем проявляют чувства.

Девушки, оставшиеся в 9 выпуске "Холостяка" / Фото СТБ

что Саша Мудрая чуть не вылетела после скандала в доме. "Я не понимаю, где ты настоящая. Я не понимаю, какие твои истинные намерения, я реально в тупике. Я надеюсь, что хоть что-то изменится", – сказал "Холостяк" и дал девушке последний шанс.