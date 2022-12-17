Скандальные недели в Соединенных Арабских Эмиратах закончились. Герой и участницы "Холостяка-12" вернулись в заснеженную Украину, передает 24 канал. В Карпатах Алекс Топольский уделил время каждой, но некоторым все равно не угодил. Все интересное с 8 выпуска проекта ниже.

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Романтическое свидание с Алиной

На первое индивидуальное свидание в горах Алекс Топольский пригласил Алину, которая раньше никогда не была в Карпатах. Ему захотелось романтики, поэтому они пошли в хаски хаус прокатиться на собачьей упряжке. "Холостяк" случайно слетел с саней, потому что ручка сломалась. Он испугался, чтобы Алина не улетела в озеро, но девушка даже не заметила этого.

Это лучшее свидание, это супер круто,

– прокомментировала девушка.

"Холостяк" на свидании с Алиной / Скриншот с видео

После активностей с хаски Алекс позвал Алину на ужин, где они поговорили о контроле и ревности. Он также похвалил ее стихотворение с видеообращения на прошлой неделе, а она призналась о страхе быть обманутой, из-за которого не делает шаги навстречу. Потому и остается "ежиком".

"Это игра в одни ворота. Должно быть хотя бы 50 на 50", – отреагировал на это "Холостяк".

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Интересно! Пока Алина была на свидании, ведущий Григорий Решетник устроил девушкам соревнования – игру в снежки, где они сбивали фигуры друг друга. Марина проявила инициативу, пошла первой и одним махом "положила" Сашу, Катю, Юлю, поэтому выиграла бонус – пойти на свидание вместо одной из девушек или получить подарок от Алекса. Она, конечно же, выбрала первое.

Парное свидание с Викой и Катей

После тет-а-тета с Алиной Алекс Топольский пригласил Катю и Вику прокатиться на сноуборде. "Это мое преимущество на этом свидании. Я буду выглядеть выигрышно", – заявила актриса на фоне того, что модель никогда не стояла на борде. Правда, именно поэтому "Холостяк" больше внимания уделял Кате – помогал обуться, держал за руку, учил кататься.

У Виктории же была позиция "я сама". Катя удивилась, что она самоустранилась, но обрадовалась, что парное свидание превратилось в ее индивидуальное.

Он уделял Кате больше внимания, потому что она немощна была. Стала вдруг. Я была возмущена всем происходящим. Я чувствовала себя лишней, униженной,

– ответила Вика на то, почему съехала вниз сама.

"Холостяк" на парном свидании с Викой и Катей / Скриншот с видео

Более того, до индивидуального разговора с Алексом Варлей хотела покинуть шоу, но они все выяснили и осадка у нее не осталось. За ужином все трое обсудили тему ревности в отношениях, где Вика уже "включилась".

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Острая встреча с Сашей и Мариной

На 8 неделе Алекс пригласил на индивидуальное свидание Сашу Мудрую, но поскольку Марина выиграла соревнования со снежками, эта встреча превратилась в парную. Девушка сначала не отвоевывала свидания у подруги, потому что "не хотела лазить по болотам", как говорилось в приглашении, но участницы ее дожали. Саша тоже не уступила, так что на вездеходе они катались втроем. Удивительно, но "Холостяк" оценил упрямство каждой из них.

Интересно, что подруги едва поделили места в шерпе – Саша уступила, и Марина села с Алексом сзади. Ему было дискомфортно, что те регулярно язвительно "подкалывали" друг друга.

Ну, какая конкуренция? Алекс больше внимания уделял мне. Это проявлялось во взглядах, прикосновениях,

– высказалась Саша.

"Холостяк" на парном свидании с Мариной и Сашей / Скриншот с видео

На обеде среди заснеженного леса Топольский предложил заполнить календари за год – Марине достался свой, а у Алекса с Сашей был общий. Так девушки узнали, что целевой аудиторией обоих его бизнесов были девушки, и удивились, что он так упорно пытается разгадать, чего хотят женщины.

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Визит Алекса в дом девушек

В то время как Саша и Марина были с Алексом, Решетник предложил девушкам погадать на Андрея – испечь булочки с предвидениями. Удивительно, но они не скандалили, а взялись за это вместе. На гадания к ним в дом пришел сам "Холостяк". За ужином они также рассмотрели карты желаний, которые участницы создали еще в Дубае.

Алекс на ужине в доме девушек / Скриншот с видео

Эмоциональное свидание с Сашей, Юлей и Мариной

Групповое свидание вместо Алекса придумал ведущий "Холостяка". Как героя, так и Сашу, Юлю и Марину ожидал самый популярный аттракцион Буковеля – родельбан. Каждый из них, спускаясь, должен был запомнить цифру, чтобы составить код и получить сюрприз – видеопослание от родных. После экстремальной части эта четверка порелаксировала в джакузи.

"Холостяк" с девушками в джакузи / Скриншот с видео

На атмосферном ужине при свечах "Холостяк" и девушки разгадали ребусы и составили свои цифры в код, после чего разблокировали видеообращение от близких – мамы Марины, желавшей ей победить, родителей Саши, пригласивших Алекса в гости, бабушки, младшей сестры и папы Юли, от слов которых она расплакалась.

После этого на индивидуальном общении Юля рассказала Топольскому о сложных отношениях с отцом, потому что когда-то он выбрал мачеху, а не ее, и теперь не умеет проявлять заботу. Их откровенный разговор закончился нежным поцелуем, инициатором была она.

Алекс на индивидуальном общении с Юлей / Скриншот с видео

На тет-а-тете с Сашей Алекс узнал, что ее семья для нее – эталон, но она хотела бы построить карьеру, а не посвятить себя детям, как мама. "Поцелуи – это прекрасно, но коснуться души друг друга – это куда важнее и ценнее", – прокомментировала девушка за кадром.

Марина же объяснила "Холостяку" боевое настроение мамы и подчеркнула, что ее цель на проекте – не победа, а чувства. Она даже намекнула, что влюбилась, потому что ревнует и все время думает о нем.

Церемония роз

Первую розу на 8 неделе получила Вика, которая осталась недовольна после свидания на сноубордах, вслед за ней – Саша Мудрая, которой достались еще и объятия. Далее Алекс вручил розу другой Саше и попросил усмирить волнение, а вслед за ней пошла Катя.

В видеообращении Марина призналась в чувствах, поэтому тоже прошла дальше. Юлии "Холостяк" уделил особое внимание – позвал на тет-а-тет, где и появилась шестая роза и первое приглашение на свидание в 9 выпуске. Его девушка выберет сама.

К сожалению, домой ушла фаворитка Алина Ершова, которая, по мнению Алекса, с каждой неделей все больше закрывается, не подпускает его к себе, как другие девушки.