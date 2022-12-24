После вылета Алины Ершовой в 12 сезоне шоу "Холостяк" осталось шесть девушек, передает 24 канал. На неделе самоуправления все проявили инициативу и вышли на новый уровень в общении с Алексом Топольским. Саша Мудрая, Катя и Юля пошли на индивидуальные свидания, тогда как Виктория, Марина и Саша согласились на групповое. Без скандалов, очевидно, не обошлось.
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Свидание-фотосессия с Юлей
На первое индивидуальное свидание на 9 неделе пошла Юля. На прошлой церемонии роз Алекс дал возможность выбрать тему. Она сделала ставку на бодиарт и неоновую фотосессию и предложила разрисовывать друг друга в две стихии – огонь и воду.
Однако "Холостяк" дурачился, а Юле трудно было выключить "учительницу". Сначала она раздражалась, что все идет не по плану, и чувствовала себя скованной в кадре, но потом расслабилась и доверилась Алексу.
Жаль, что мы были не на одной волне. Просто по-разному с самого начала отнеслись к свиданию,
– прокомментировал "Холостяк".
"Холостяк" на свидании с Юлей / Скриншот с видео
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После фотосессии, на ужине Юля призналась, что раньше мечтала попасть в Америку, но когда Алекс спросил о переезде, она замялась: "Америка большая, глобальная, меня это пугает". Топольского это удивило, но он ответил, что "не видит никаких препятствий жить здесь и там" – и в Киеве, и в США.
"Холостяк" на свидании с Юлей / Скриншот с видео
Развлечения в баре с Викой, Мариной и Сашей
"Завяжи глаза и смотри сердцем", – написали Вика, Марина и Саша в приглашении и передали его на такси. Они приготовили закуски, коктейли и подсказки, чтобы Алекс разгадал, кто его позвал. Одна из них – приветствие: Марина поцеловала в щечку, Саша – в шею, а Вика еще и вытерла помаду из щеки.
"Холостяк" на свидании с Викой, Мариной, Сашей / Скриншот с видео
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Девушки также подготовили 50 фактов о себе, где за ошибку Алек должен был либо раздеваться, либо пить.
Я хотела, чтобы он был пьян и голый,
– отреагировала Вика.
- Первой на индивидуальное общение Алекс позвал Сашу, потому что угадал ее факт о "бегстве от всех". Девушка рассказала о своем социальном проекте в поддержку детей из детдомов. "Холостяк" восхитился ее добротой.
- Марина пошла следующей, потому что из-за ревности была не в настроении. Она объяснила Алексу, что на самом деле не зациклена на материальных вещах, как ему кажется, ведь в прошлых отношениях платила за парня. Она также заговорила о ревности из-за симпатии: "Ты мне нравишься очень", – призналась Марина, а "Холостяк" ответил: "Ты мне тоже". После этих слов она сама горячо поцеловала его.
- Напоследок Алекс поговорил с Викой, где она рассказала, что никому не доверяет на все сто, потому что никто не сделает лучше, чем она. "Я могу сказать, что у меня корона", – заявила актриса. Он же назвал ее гордой, уверенной и бесстрашной.
Мы прекрасно провели свидание, и эту розу мы сегодня хотим подарить тебе,
– с юмором заявила Вика в финале свидания.
"Холостяк" на общении с Викой / Скриншот с видео
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Татуировка с Катей
"Доверишься мне?" – спросила Катя в приглашении, но Алекс не догадывался, что это будет так экстремально – набить тату друг другу. В салоне он даже выбрал парный рисунок с птичками и фразой "Жить в кайф" и учился рисовать на искусственной коже. Когда же дело дошло до реальной татуировки на руке, "Холостяк" дал заднюю.
Честно, к такой татуировке я был бы готов с любимым человеком. Я хочу узнать Катю больше. Может, через некоторое время я буду готов,
– ответил Алекс.
Они обменялись рисунками, а на ужине Катя научила "Холостяка" танцевать сальсу. Ей первой он признался, что на проекте пришел к мнению, что хочет создавать жизнь параллельно – и в Киеве, и в США. Ему понравилось в Украине.
У нас были лёгкость, глубина. С Катей мы сегодня вышли на другой уровень, однозначно,
– подытожил Алекс свидание.
"Холостяк" на свидании с Катей / Скриншот с видео
Четыре сезона на свидании с Сашей
Саша встретила Алекса с какао с маршмеллоу и предложила прожить круглый год за один день. Зимой она пригласила прокатиться на коньках, но ее идея чуть не провалилась, потому что в детстве герой травмировался на льду. Однако рискнул и вышел на каток. "Весной" они помедитировали, ведь эта пора ассоциируется у Саши с возрождением. Так она хотела проверить, комфортно ли им молчать вместе.
Затем "Холостяк" и участница провели "лето" в бассейне с горячими поцелуями. "Осень" отбыли в пижамах за чаем, а поскольку в это время у него день рождения, то Саша сделала подарок – браслет с камнями его любимого бирюзового цвета.
"Холостяк" на свидании с Сашей / Скриншот с видео
На свидании Саша призналась, что не работает, но мечтает писать стихи, рассказы и зарабатывать на этом. Она до сих пор не показывает свое творчество никому, потому что боится критики. Пока же ей финансово помогают папа и отчим. Оказывается, за это девушке стыдно.
Интересно, что одна из девушек через Решетника передала Алексу записку: "Сколько зарабатывает Мудрая?" Она подумала, что это Саша Погорелова, и сказала это герою, однако уже в доме выяснилось, что вопрос – дело рук Юлии. Участница даже не извинилась, что обозвала "крысой" не ту.
Откровенная игра от Решетника
В доме ведущий устроил участницам игру, где они должны были рассказать об эмоциях с карточек:
- разочарование – Марина рассказала, когда одолжила 20 тысяч долларов у папы, но ее стартап прогорел. Тогда родители очень разочаровались;
- достижения – Саша похвасталась, что стала руководительницей IT-компании, но ее прозвали инфантильной;
- переживание – Вика вспомнила, как расходилась с парнем и на фоне стресса похудела на 7 килограммов;
- навыки – Катя призналась, что училась строить жизнь с нуля каждые три месяца, ведь летала миром по модельным контрактам;
- отношения – Юля поделилась, что прощала измены в отношениях, которые длились три года.
Индивидуальное общение с Сашей
Перед церемонией Саша Погорелова пришла к Алексу в "комнату размышлений" вместо Григория Решетника. Об этом она попросила ведущего, когда тот приходил в дом. "Это была действительно очень приятная неожиданность", – отреагировал он. Однако девушка завела тему о "наездах" Мудрой, когда та спросила: "Как это чувствовать себя крысой?" "Холостяка" возмутило, что Саша даже не извинилась.
Кроме того, они обсудили место дружбы и быта в отношениях. В конце Алекс даже вручил Саше розу за искренность и инициативность.
Церемония роз
Церемонию роз Алекс Топольский начал с анонимных вопросов участниц, которые передали через Решетника. На "кого ты выделяешь" он ответил – "все для меня особенные, выделять еще рано". Самой искренней назвал Сашу Погорелову, а манипуляций со стороны девушек якобы не чувствует.
Первую розу получила Катя, вслед за ней – Марина. С Юлей Алекс тоже хочет продолжить общение. Так же как и с Сашей Мудрой. Вместо этого с Викой попрощался, потому что они чаще выясняют отношения, чем проявляют чувства.
Девушки, оставшиеся в 9 выпуске "Холостяка" / Фото СТБ