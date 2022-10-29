В октябре 2021 года отгремела первая вечеринка 12 сезона проекта "Холостяк", передает 24 канал. Кастинг прошли 26 девушек, однако не все они пришлись по душе Алексу Топольскому. С кем-то он простился, оговорившись всего несколькими словами, а самым эффектным вручил розы. Среди них – 19 участниц. Все детали ниже.

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Участницы 12 сезона шоу "Холостяк"

Алина

23 года

Мирноград

Финансовая аналитик

В детстве Алина переживала непростые времена и затруднения, поэтому сейчас заботится о своей большой семье. Переехала в Киев, чтобы построить карьеру. Ей это удалось, – хоть девушка начинала с должности секретарши.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Александра

29 лет

Киев

Директор ИТ-компании

Родители Саши воспитывали дочь как принцессу, поэтому и сейчас она получает такое же отношение от мужчин. Но даже несмотря на толпу поклонников ей не удалось найти "того единственного".



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Марина

25 лет

Село Катериновка, Харьковская область

Косметолог

Косметолог уделяет время красоте не только своих клиентов, но и самой себя. Поэтому признает, что имела пластические операции. Кроме того, девушка любит стильно и ярко выглядеть.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Юля

22 года

Смела

Вышивальщица

Девушка занимается текстильным искусством. Ее работы пользуются спросом как в Украине, так и за рубежом. Изюминка Юлии – вышитые медузы, символизирующие не только желание личного пространства, но и страсть.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Юля

27 лет

Бучач

Директор банкетной службы

Юлия устроила уже около 6 тысяч праздников, а ее клиентами были Леонид Кравчук и Дмитрий Гордон. В ее заведении даже снимали "Холостяк" – девушка решила, что это знак.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Виктория

37 лет

Киев

Актриса

Вика снималась не в одной украинской кинокартине, поэтому добилась успеха в этой сфере. Но актерское искусство мешает ему найти любимого. Кстати, ранее Виктория имела отношения с Тарасом Цымбалюком.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Настя

24 года

Днепр

Частная предпринимательница

В день знакомства с Алексом Топольским девушка призналась, что пережила непростой период жизни. Девушка имела рак, но смогла успешно его побороть. Настя воспитывает дочь Милану.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Ольга

32 года

Киев

Телохранитель

Оля является настоящим ангелом-хранителем для многих людей. Она исходила из многих ситуаций – отражала нападения и умела посадить вертолет. Однако личную жизнь хочет попытаться наладить на проекте.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Анастасия

28 лет

Одесса

Нутрициолог

Настя не только успешная карьеристка, но и мама. В возрасте 16 лет она родила дочь, потом сына. Именно он вдохновил маму, чтобы она пошла на шоу.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Оля

24 года

Нью-Йорк

Организатор детских праздников

Отец Оли эмигрировал в США. Когда и она подросла, то тоже влюбилась в этот город. Но девушка хочет найти мужчину-украинца.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Елена

27 лет

Киев

Руководитель юридического отдела

Оля признается, что примерно из 300 у нее были проиграны лишь 2. Девушка уверена в себе и стремится победить и завоевать сердце "Холостяка".



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Амина

20 лет

Киев

Медсестра

Девушка окончила медицинский колледж и хочет стать врачом. Но у нее есть и хобби – плетение соломой.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Роксолана

28 лет

Днепр

Визажистка

Роксолана мечтает развиваться и открыть свой бизнес в сфере бьюти-индустрии. В то же время, она хочет создать семью.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Саша

25 лет

Киев

Безработная

Александра покорила Алекса Топольского в начале шоу, поэтому планирует делать это и дальше. Она занимается спортом и любит медитировать.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Элизабет

21 год

Стокгольм

Студентка

Участница учится в Швеции на философском факультете. В свободное время она путешествует и рисует картины.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Оделина

19 лет

Киев

Танцовщица

Аделина уже знакома зрителям из "Танцев со звездами". Но популярность не играет на руку. Так что девушка пришла на проект, чтобы найти любовь.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Людмила

24 года

Черновцы

Игрок сборной Украины по волейболу

Девушка запомнилась "Холостяку" высоким ростом. Она всю жизнь занималась спортом и волейболом. Сейчас Людмила находится на реабилитации и хочет использовать это время с пользой.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Елизавета

27 лет

Киев

Крупье

Работа девушки не проста – нужно запоминать большие суммы игроков и быть ответственным. Вне казино Лиза не может общаться с игроками, потому решила найти любовь на шоу.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Катя

24 года

Киев

Фотомодель

Еще с юного возраста девушка работает моделью в Украине и за границей. Благодаря этому она быстро стала самостоятельной и приобрела себе автомобиль. Но мечтает о свадьбе.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ