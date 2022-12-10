Прошедшая неделя на романтическом проекте вместе с анонимными мыслями девушек друг о друге принесла не только конфликт между участницами, но и их плохие отношения с самим "Холостяком". Поэтому на этой неделе Алексу Топольскому предстояло разобраться, кто из девушек говорит ему правду, а кто скрывает тайны и ведет себя лицемерно, сообщает 24 канал.

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Общение с девушками после скандала

Первым на общение Алекс пришел к Саше, ведь все девушки говорили о ней только негатив. Девушка объяснила, что ожидала таких слов от участниц, потому что видит в каждой из них неприятие правды. В то же время Алекс обвинил Сашу в неискренности – это ее огорчило. Девушка оправдалась, что действительно давила на девушек и добавила, что проблема в ней – все вроде бы из-за строгих правил родителей, которые она воспринимала из-за протеста. Она вспоминала и ситуации из школы, когда ее так же чуть не ненавидел весь класс. Рассказывала о разводе родителей, который очень ее травмировал. Алекс умилился признанием Саши, но добавил, что ему нужно поразмыслить. Он оставил девушку наедине со своими мыслями.



Алекс с Сашей / Фото СТБ

Следующей на общение пошла Марина , которая не очень положительно отзывалась о каждой участнице, но и отстаивала свою позицию. Алекс поддержал девушку после того, как одна из участниц назвала ее "бычкой". После этого Марина подняла тему желтой розы, которую получила еще в позапрошлом выпуске. Она призналась, что не пытается его "собланять", а проявляет симпатию. Главный герой также признался, что ему нравится. Их беседа завершилась нежными объятиями.

, которая не очень положительно отзывалась о каждой участнице, но и отстаивала свою позицию. Алекс поддержал девушку после того, как одна из участниц назвала ее "бычкой". После этого Марина подняла тему желтой розы, которую получила еще в позапрошлом выпуске. Она призналась, что не пытается его "собланять", а проявляет симпатию. Главный герой также признался, что ему нравится. Их беседа завершилась нежными объятиями. Следующей была Алина – она призналась, что ей безразлично, что говорят о ней. Но отметила, что разочаровалась в девушках и волновалась из-за реакции Алекса на их отзывы. Алина уверенно опровергла заявления, что она себя не ценит, – Алекс признал, что поверил ей. Так что они попрощались тоже на хорошей ноте.



Алина на общении / Скриншот с видео

Алекс впоследствии пригласил Катю и признался, что хотел поддержать ее после негативных отзывов. Участница отметила, что согласна с комментариями о комплексах по поводу фигуры. Она поделилась, что еще с детства боролась с заявлением весом, особенно тяжелые моменты похудения были на время ее модельной карьеры. В то же время Катя добавила, что "ее не пробить", ведь она не просто "красивая мебель". Оба были довольны теплым общением.

Групповое свидание с Викой, Лизой и Сашей Мудрой

Накануне Алекс направил Вике, Лиге и Саше Мудрый купальники для свидания. "Холостяк" запланировал романтическую прогулку на яхте. Но начало их встречи было напряженным и началось с обсуждения аудиоотзывов девушек друг о друге. Но потом Топольский решил разрядить атмосферу и играть в игру "правда или блеф". Поэтому они по очереди рассказывали разные истории, а другие должны были угадывать, что из этого – ложь. Игра помогла всем расслабиться. Алекс пошел пообщаться с Лизой, подозреваемой в манипуляциях. Их беседа была напряженной, "Холостяк" заявил, что не чувствует искренности и открытости с его стороны.

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Она говорит, что всегда спокоен человек. Но хотелось, чтобы она немного открылась, хотелось глубины,

– сказал главный герой.

Следующей на "аудиенцию" с Топольским пошла Виктория. Она опровергла заявления девушек о том, что является актрисой в реальной жизни. Но Алекс все равно поверил ей не до конца. Обнимания, которые инициировала Вика, были холодными.



Виктория с Алексом / Фото СТБ

Саша сходила на разговор с "Холостяком" в следующую – они пошли кататься на водных мотоциклах. Это их сблизило, они пообщались, потом обнимались и целовались, что не понравилось девушкам на яхте. Но впоследствии все имели возможность поплавать и развлечься в море. Никто из девушек не получил розы, но каждая ушла в неплохом настроении.

Игра в поло на свидании с Мариной

Алекс Топольский пригласил Марину поиграть в поло – вид спорта на лошадях. Сначала они прошли инструктаж, – "Холостяк" поддерживал девушку и помогал учиться. Участница очень волновалась, но с помощью Алекса поймала азарт и ей удавалось правильно бить по мячу.



Марина и Алекс на свидании / Скриншот с видео

После игры пара отправилась на чаепитие. Марина прочла Топольскому письмо, что очень ему понравилось. Также девушка рассказала о своем фитнес-опыте – тренерстве и выступлениях на соревнованиях; работу с криптовалютой и провалом бизнеса; карьеру в косметологии Марина открылась для "Холостяка" в новом положительном свете.

Марина открылась, довольно естественной стала, у нас был глубокий диалог. Мне интересно познавать ее как человека,

– говорит Алекс.

Заметим, после свидания с Алексом девушка в очередной раз решила выяснить, кто ее обидел и назвал "бычкой" во время аудиосообщений. После стольких обсуждений об этом наконец призналась Саша Погорелова. Марина отреагировала очень эмоционально и заявила, что больше не будет терпеть такого отношения к себе. Девушки выразили мнение, что такой реакцией она подтвердила слова Саши.

Свидание с Катей в СПА

На первое индивидуальное свидание девушка вместе с Алексом отправилась в СПА. Им по очереди делали массаж, поэтому пара расслабилась и находилась в довольно интимной атмосфере. После этого Алекс и Катя играли в "36 вопросов", чтобы сблизиться. Поэтому они говорили об отношениях, родителях, тяжелых моментах в жизни, любви и общих чертах. Нежное и романтическое свидание завершилось страстными поцелуями.

Нам действительно друг с другом комфортно и классно и хорошо,

– поделился Топольский.



Алекс с Катей / Скриншот в видео

Церемония роз

После прошедшей несостоявшейся церемонии девушки живо обсуждали претендентов на вылет. На столике было всего 5 роз и одна открытка, которая заинтриговала участниц.



Церемония роз / Скриншот по видео

Лиза в видеообращении почувствовала дистанцию и непонимание, потому попросила Алекса ее отпустить. "Холостяк" признал, что сделал ей больно. Но девушка настаивала, так что достойно оставила проект по собственному желанию.

в видеообращении почувствовала дистанцию и непонимание, потому попросила Алекса ее отпустить. "Холостяк" признал, что сделал ей больно. Но девушка настаивала, так что достойно по собственному желанию. Топольский вызвал отдельное общение Викторию . Она пожаловалась ему в обращении на то, что получает от "Холостяка" лишь упреки вместо поддержки. Алекс признался в симпатии к Вике и вручил ей красную розу.

. Она пожаловалась ему в обращении на то, что получает от "Холостяка" лишь упреки вместо поддержки. Алекс признался в симпатии к Вике и вручил ей красную розу. Следующей пообщаться с мужем пошла Саша Погорелова. Она пыталась объяснить свое высказывание по поводу Марины, однако впечатление Алекса о ней было испорчено. Тем не менее, он дал розу девушке с надеждой, что она в дальнейшем будет смелее.

Погорелова. Она пыталась объяснить свое высказывание по поводу Марины, однако впечатление Алекса о ней было испорчено. Тем не менее, он дал розу девушке с надеждой, что она в дальнейшем будет смелее. Алина поделилась, что хочет шагнуть навстречу Алексу, поэтому он подарил ей не только розу, но и приглашение на индивидуальное свидание.

поделилась, что хочет шагнуть навстречу Алексу, поэтому он подарил ей не только розу, но и приглашение на индивидуальное свидание. Юля подарила Алексу вышивку с эротическим изображением. После недолгого общения она получила розу.

подарила Алексу вышивку с эротическим изображением. После недолгого общения она получила розу. Топольский признался Марине , что увидел ее с новой стороны. Он хочет узнать ее больше, поэтому вручил ей розу.

, что увидел ее с новой стороны. Он хочет узнать ее больше, поэтому вручил ей розу. Алекс поставил Кати 37 вопрос – примет ли она розу. Очевидно, девушка ответила утвердительно.

37 вопрос – примет ли она розу. Очевидно, девушка ответила утвердительно. Саша Мудрая в видеообращении заявила, что не хочет участвовать в шоу из-за девушек. Поэтому Холостяк провел ее, но не домой, а на короткое страстное общение, во время которого он подарил девушке розу.

Напомним, от этого эпизода Алекс Топольский отменил разноцветные розы. Теперь девушки будут получать только красные цветы.