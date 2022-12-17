В 8 выпуске шоу "Холостяк-12" выбыла только одна девушка, передає 24 канал. После встречи в Карпатах Алекс Топольский осознал, что с Алиной ему будущее не построить.

Не пропустите Холостяк 12 сезон 8 выпуск: кто из участниц вылетел из проекта

Кто выбыл в 8 выпуске "Холостяка"

Алекс Топольский выделил Алину на восьмой неделе – встретился с ней первой и с единственной на индивидуальном свидании. Они покатались в упряжке с хаски, что было очень романтично, но он не пробил стену, которую та возводит сама. "Холостяк" отпустил Алину, потому что она не готова сокращать дистанцию.

Каждый раз, когда я делаю шаг навстречу, ты делаешь шаг назад. Мне сложно далось это решение, но я сделал свой выбор. У меня нет для тебя розы,

– объявил Алекс на церемонии.

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Алину решение "Холостяка" повергло в шок. Она считает, что он просто сдался. "Мне очень хотелось остаться, потому что у меня возникли чувства. Всегда можно остановить девушку", – сказала участница уже за кадром.

Юля, которую зовут "Медузой", говорит, что Алина сама "обесценила Алекса и все, что он для нее делал". Такого же мнения и другие девушки.

Интересно, что Алина Ершова была фавориткой Алекса с первой недели. За нее также болел финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко, но к 8 выпуску изменил свое мнение. Он бы пошел бы на "Холостяк" за другой эффектной девушкой.