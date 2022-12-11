Алекс Топольский, главный герой 12-го сезона романтического шоу "Холостяк", является бизнесменом. Он рассказал о заработке в США.

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Сколько зарабатывает Алекс Топольский

Муж поделился, что в пандемию коронавируса зарабатывал гораздо лучше, чем сейчас.

До ковида было гораздо лучше. До ковида я зарабатывал где-то 60 тысяч чистыми в месяц, а после ковида бизнес пострадал. И сейчас в 2 – 2,5 раза меньше,

– признался Алекс Топольский.

"Холостяк" добавил, что количество средств, необходимых для комфортного проживания в США, отличается в зависимости от региона. Лично ему необходимо от 5 тысяч долларов в месяц и выше. "Нью-Йорк дороже Лос-Анджелеса. В Лос-Анджелесе на семью из трех человек, чтобы комфортно жить, думаю, четыре тысячи долларов".

Слухи об обеспечении богатых женщин

Алекс Топольский также ответил, что никогда не получал предложений от женщин снабжать его. Ведь с приезда в Америку имел цель открыть свое дело.

"Никогда такого не предлагали. Если бы мне предлагали деньги девушки, которые в Беверли-Гиллз живут, то я бы, наверное, сидел с этой девушкой, или бабушкой, массировал бы ей спину у бассейна, пока она пьет "Маргариту" и думал, как бы мне себя утопить в этом бассейне, если я делаю такое... Это не в моем характере, я бы в жизни такое не смог делать. Поэтому я и работал чернорабочим в Чикаго, и в Нью-Йорке, раздавал эти флаеры. Никогда к этому не шол. В Лос-Анджелесе таких возможностей, если ты хочешь в этом направлении развиваться, очень много", – отметил "Холостяк".

Напомним, ранее Алекс Топольский признавался, зачем пошел искать любовь на проекте. Он рассказал, что не хотел себя пропиарить, потому что в то время ему были безразличны соцсети. "Холостяку" не хватало чувств в США, поэтому он приехал в Украину.