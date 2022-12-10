После громкого скандала в предыдущем выпуске "Холостяка", неделя для девушек показалась напряженной и непростой. И хотя некоторые участницы расставили все точки над "и" с "Холостяком", другие не смогли доказать, что были искренними и откровенными, сообщает 24 канал.

К теме Холостяк 12 сезон 7 выпуск: проверка девушек на искренность и интимное свидание в СПА

Кто из девушек покинул проект

Первой в 7 выпуске из романтического шоу пошла Лиза. Она попросила об этом сама в видеообращении к Алексу Топольскому.

Я почувствовала дистанцию и непонимание, поэтому я хотела бы тебя попросить меня отпустить,

– сказала Лиза в видеообращении.

"Холостяк" признал, что был резким на последнем свидании. Та девушка была неумолимой – она призналась о сложности пребывания среди девушек, ссор и сплетен. А когда испытала еще и недоразумение с Алексом, она решила поставить точку в их истории.



Лиза покинула проект / Фото с инстаграма шоу

Читайте также Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу

Напомним, на прошлой неделе Алекс Топольский отменил церемонию роз. Все из-за анонимных отзывов участниц друг о друге, которые разочаровали мужчину. "Это действительно отвратительно. Когда кто-то начинает поливать грязью своего конкурента, а он отвечает тем самым – это неправильно", – объяснял он.

Тогда за него вступилась Екатерина. Она подчеркнула, что ситуация с аудиосообщениями была "гадкой". Девушка добавила, что в этот момент ее поражала решительность Алекса Топольского, ей очень хотелось поддержать мужчину в столь непростое время.