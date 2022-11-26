В 4 выпуске Юля Кавчук получила розовую розу, так что на этой неделе она имела все права хозяйки дома. Однако девушке не удалось найти общий язык с другими участницами, потому и не справилась с этой ролью.

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Юля о "Холостяке" Алексе Топольском

Девушки, покидающие "Холостяк", все чаще высказываются о главном герое Алексе Топольском. Мужчина простился с Юлей, потому что она якобы неуверенная в себе девушка. После этого она много плакала. Так продолжалось неделю. Причину этих слез Юля не понимает до сих пор.

На следующее утро я встретила Алекса и Гришу на завтраке в отеле. Первый прошел мимо и даже не поздоровался. А с Гришей пообщалась и посмеялась: "СТБ – возможно все". Драмы мало не бывает,

– вспомнила Юля.

Она уже отпустила эту ситуацию и признается, что очень рада, что покинула шоу именно тогда. Последнюю неделю на проекте ей было очень сложно.

"Можно было протянуть до 8 выпуска. Я знала, как это сделать, но понимала, что главное – сохранить репутацию (тогда еще не было озвучки и очевидного образа колхозницы, который создали с помощью нее). Надо оставаться человеком и беречь себя от еще большего стресса. Последнюю неделю мне было очень плохо, что мной манипулируют", – призналась девушка.



Юля об Алексе Топольском / Скриншот инстаграм-сторис девушки



Юля об Алексе Топольском / Скриншот инстаграм-сторис девушки

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