Чувства до сих пор живут, – Григорий Решетник высказался о конфликте между Топольским и Лозовицкой
Источник:Григорий Решетник
После окончания проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая были всего месяц в отношениях, а затем разошлись. Однако пара все еще ссорится в публичном пространстве. Их конфликт прокомментировал ведущий Григорий Решетник.
Он высказался о публичных ссорах бизнесмена Алекса Топольского и победительницы проекта Екатерины Лозовицкой. Раньше герой "Холостяка-12" показал свою любимую, с которой встречается около 3 месяцев.
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После окончания шоу бывшие влюбленные начали негативно высказываться в сторону друг друга и рассказали неприятные подробности их отношений.
Так что поклонники поинтересовались у ведущего шоу Григория Решетника, что он думает об этом конфликте. В инстаграм-сторез он ответил, что считает, что чувства между Екатериной и Алексом до сих пор не утихли.
Признаться, не успеваю следить за всеми перипетиями жизни героев своих проектов... Но если у них есть реакция на слова и поступки друг друга – значит чувства до сих пор живут. Если чувства проходят – людям становится просто безразлично, что происходит в жизни, когда-то любимого человека... А тут, я так понимаю, совсем другая ситуация,
– сказал Григорий.
Решетник прокомментировал публичные ссоры между Топольским и Лозовицкой / Скриншот
Что известно о скандале между Лозовицкой и Топольским
- Катя Лозовицкая и Алекс Топольский после завершения "Холостяк-12" встречались только месяц, а перед полномасштабным вторжением России разошлись. На постшоу Топольский признался, что во время отношений с Катей думал о Саше Мудрой.
- Недавно Екатерина вспомнила, как Алекс в состоянии алкогольного опьянения пытался вернуть их отношения после проекта. По ее словам, Топольский хотел поддерживать хорошую картинку, где они общаются и у них все хорошо, но Екатерина этого не захотела.
- После этого заявления Топольский сказал, что Лозовицкая просто не может его отпустить. Он предположил, что ей до сих пор болит из-за разрыва. "Ты единственная, кто застрял в прошлом. Живи своей жизнью", – сказал Алекс.
- Отметим, что сейчас Екатерина Лозовицкая в отношениях. Она отмечает, что они только начались, однако ее избранник – достойный мужчина. Алекс Топольский также похвастался романтичным свиданием с девушкой на Бали. По его словам, пара вместе уже около 3 месяцев.