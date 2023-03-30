Герой 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский не скрывает, что наладил личную жизнь после проекта. Но пока он скрывает лицо девушки.

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Алекс Топольский сходил на свидание

Бизнесмен рассказал, что на днях у него было невероятное свидание с любимой. Сначала он выбрал ей нежный букет цветов. Пара сходила в заведение, а после этого гуляла у моря.

Мы целый вечер говорили обо всем на свете и не могли остановиться,

– поделился Алекс Топольский.

Свидание Топольского с девушкой / Фото с инстаграм-сториз

Что известно об отношениях Алекса

Впервые Алекс Топольский признался о новом романе после Дня святого Валентина – именно тогда он впервые показал общую фотографию.

Впоследствии бизнесмен рассказал, что влюбился в девушку. Он даже воспроизвел на видео знакомство. Алекс увидел будущую избранницу в кафе и решил ее угостить.

Топольский впоследствии поделился, что его отношения с девушкой продолжаются два месяца. Его любимой 23 года, она дизайнер и имеет собственный бренд женского белья. Ее не смущает прошлое Алекса и его участие в "Холостяке".