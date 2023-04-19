На днях Екатерина Лозовицкая дала новое интервью, в котором рассказала, почему разошлась с Топольским. Она обвинила Алекса во лжи и хайпе.

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Алекс отреагировал на слова Лозовицкой

По ее словам, Алекс не дарил ей цветы, уделял мало внимания. Теперь Топольский в Instagram-Stories ответил на слова Кати.

Я хочу подтвердить все, что говорит Катя. Я действительно не подарил ей цветы, потому что видел и чувствовал, что она получила свое – подписчиков и популярность, по которой она пришла на шоу. Впрочем, даже ее отец это подтверждал в одном из эпизодов шоу. Но я мерзавец,

– заявил Алекс.



Алекс Топольский отреагировал на слова Лозовицкой / Фото с его инстаграм-сторис

Кроме того, Топольский отметил, что он якобы подлец, потому что однажды забыл весь кошелек и Кате пришлось заплатить за его кофе.

" Я не уделял ей внимания и заботы, потому что для нее это все игра – я дно", – добавил холостяк.



Алекс Топольский отреагировал на слова Лозовицкой / Фото с его инстаграм-сторис

Топольский обратился к Кате

Алекс Топольский даже обратился к Кате Лозовицкой, которую он выбрал в финале шоу. Он признался, что хотел написать ей, но она его заблокировала в соцсетях.

В интервью я видел ненависть, обиду, скрытую агрессию. Я знаю, что тебе сложно отпустить наш разрыв, но старайся это сделать – отпусти. Я знаю, что тебе до сих пор болит. Ты единственная, кто застрял в прошлом. Живи своей жизнью,

– сказал Алекс.

По его мнению, этими интервью Кати только хочет хайпировать и увеличивать количество подписчиков. "Я тебя поздравляю, ты выиграла, а теперь просто отпусти", – добавил он.



Алекс Топольский обратился к Лозовицкой / Фото с его инстаграм-сторис

Кроме того, Топольский отметил, что он давно (2 месяца – 24 Канал) в отношениях с любящей девушкой и пожелал любви Кати.

К слову, в интервью 24 Канала Екатерина Лозовицкая призналась, что их отношения с Алексом продолжались около месяца. По словам победительницы, их отношения ее не устраивали, поэтому она инициировала разговор о разрыве.

К тому же, сейчас сама Екатерина в отношениях. Она отмечает, что они только начались, однако ее избранник – достойный мужчина. Сам Алекс Топольский тоже похвастался романтическим свиданием с девушкой на Бали. По его словам, пара вместе уже около 2 месяцев.