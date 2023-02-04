Главный герой 12-го сезона "Холостяка" Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая после завершения проекта пробыли вместе недолго. В интервью 24 Канала девушка рассказала, как разрыв произошел на самом деле.

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Катя Лозовицкая о разрыве с Алексом

Наша история с Алексом длилась месяц. Все это время мы находились в Киеве. Мы разошлись за день до войны,

– подчеркнула победительница шоу.

Полное интервью с Екатериной Лозовицкой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Катя Лозовицкая также ответила, кто действительно инициировал разговор о том, что нужно разойтись. Потому что версии обоих – отличаются. Кстати, именно это разочаровало Катю в Алексе Топольском.

"Я и на постшоу, и в своем посту в инстаграме говорила, что инициировала разговор я. Самую фразу "нам надо поговорить" и намеки на расставание делала я. Однако мы оба были согласны с тем, что нужно расходиться. То, как Алекс отреагировал у себя в посте, меня, честно говоря, очень поразило и разочаровало".

Объясним, что после сообщения Кати о разрыве, Алекс опубликовал ответ – написал, что слова девушки о причинах их расставания его удивили. Но заявил, что именно он первым завел тему о том, чтобы порвать отношения.

Как Катя пережила расставание

Модель также рассказала, что разрыв с Алексом не был для нее трудным или проблемным. Потому что еще во время отношений она поняла, что Топольский – не тот человек, который их нужен, а такие отношения – не устраивают.

"Это было очень взвешенное и спокойное решение. Не было никакой драмы и разбитых сердец. Ведь когда отношения начали разочаровывать, возникшие у меня на проекте чувства начали умирать также".

Как Катя и Алекс объясняли разрыв