Главный герой 12-го сезона "Холостяка" Алекс Топольский и его избранница Катя Лозовицкая после завершения проекта пробыли вместе недолго. В интервью 24 Канала девушка рассказала, как разрыв произошел на самом деле.
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Катя Лозовицкая о разрыве с Алексом
Наша история с Алексом длилась месяц. Все это время мы находились в Киеве. Мы разошлись за день до войны,
– подчеркнула победительница шоу.
Катя Лозовицкая также ответила, кто действительно инициировал разговор о том, что нужно разойтись. Потому что версии обоих – отличаются. Кстати, именно это разочаровало Катю в Алексе Топольском.
"Я и на постшоу, и в своем посту в инстаграме говорила, что инициировала разговор я. Самую фразу "нам надо поговорить" и намеки на расставание делала я. Однако мы оба были согласны с тем, что нужно расходиться. То, как Алекс отреагировал у себя в посте, меня, честно говоря, очень поразило и разочаровало".
Как Катя пережила расставание
Модель также рассказала, что разрыв с Алексом не был для нее трудным или проблемным. Потому что еще во время отношений она поняла, что Топольский – не тот человек, который их нужен, а такие отношения – не устраивают.
"Это было очень взвешенное и спокойное решение. Не было никакой драмы и разбитых сердец. Ведь когда отношения начали разочаровывать, возникшие у меня на проекте чувства начали умирать также".
Как Катя и Алекс объясняли разрыв
- Екатерина признавалась, что Алекс вне камер оказался не тем человеком, каким был в проекте. После шоу он якобы требовал от девушки ухаживаний, внимания и слов увлечения. Сам "Холостяк" не интересовался жизнью девушки, не дарил ей цветы и отвечал отказом на предложения.
- Алекс Топольский недавно признался, для него причиной разрыва стало то, что отношения с Катей были поверхностными. Вроде бы с избранницей нельзя было поговорить о чем-то глубоком, а также Лозовицкая будто бы постоянно ждала инициативы со стороны мужчины.