Катя в интервью рассказала детали о своем новом любимом. Ранее Лозовицкая рассказывала, почему разошлась с Топольским.

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Девушка призналась, что имеет плохое мнение об Алексе, она считает, что ему нужно повзрослеть. Зато ее новый избранник, по ее словам, очень мудр.

Мы друг друга учим. Мне есть чему поучиться у него, а ему – у меня, потому что у нас разный жизненный опыт. Он мудр, очень спокоен, уравновешен, уверен в себе, ему не надо ничего доказывать,

– объяснила Лозовицкая.

В частности, Екатерина рассказала, что учится у нового любимого его жизненным взглядам, реакции на ситуации, отношения к людям. "У меня в принципе такие же взгляды, но я более чувственна. А он показывает своим примером, что себя нужно ценить", – добавила она.

В инстаграмм-сторис Екатерина выставила, вероятно, общее фото с любимым, однако его лицо там не видно. Итак, кто избранник Лозовицкой – до сих пор загадка.



Катя Лозовицкая с любимым / Фото с ее инстаграм-сторис

Как отметила участница "Холостяка-12", ее новый любимый поддерживает "ее схему" что она может промолчать в чем-то и остаться в более выигрышной позиции. "Мы тоже сошлись на этом. Мы достаточно похожи с ним", – считает Катя.

Лозовицкая добавляет, что это только начало отношений.

Меня сейчас все устраивает, у нас классное начало отношений. Но не могу назвать это семьей,

– ответила она.

Вопрос о финансах пара также пока не поднимали, так что Екатерина сама платит за квартиру в Польше (а это около тысячи долларов).

Смотрите интервью с Екатериной Лозовицкой: видео

Напомним, что Катя Лозовицкая и Алекс Топольский после завершения "Холостяк-12" встречались только месяц, а перед полномасштабным вторжением России разошлись. На постшоу Топольский признался, что во время отношений с Катей думал о Саше Мудрой.