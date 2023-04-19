Бизнесмен Алекс Топольский с началом полномасштабного вторжения начал вести блог по-украински и уверяет, что помогает стране. Правда, пока он не собирается возвращаться в Украину.

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Алекс Топольский не вернется в Украину

В инстаграм-сториз герой "Холостяка-12" ответил, что уже 13 лет не находится в Украине. Сначала он жил в США, а сейчас находится на Бали. Среди причин – его работа.

Друзья, мне затруднились ответить на этот вопрос, потому что я уже 13 лет там не живу. Я люблю Украину всей душой, там мой дом, там вырос. Но пока я здесь, работаю и развиваюсь, чтобы поддерживать свою семью,

– написал Алекс Топольский.

Мужчина также признался, что не считает, что выпал из украинского контекста. По его мнению, он следит за всеми событиями.

"Нет, я слежу за новостями и в курсе всего происходящего помогаю пожертвованиями. Я не публикую всего этого по одной причине: стараюсь акцентировать свое внимание на том, что я могу сделать прямо здесь и сейчас, как могу помочь своим стране и семье".



Алекс Топольский об Украине / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, однажды Алекс таки выпал из украинского контекста, когда опубликовал видео под российскую песню. На это быстро отреагировали поклонники: резко раскритиковали Топольский за ролик с Бали.

Добавим, что многие мужчины уехали за границу во время полномасштабного вторжения. Они тоже не хотят возвращаться в Украину во время войны – больше о тех, кто входит в этот список, смотрите здесь.