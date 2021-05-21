Холостяк 11 сезон: кто победит в финале романтического шоу – опрос

11 сезон самого романтического шоу страны "Холостяк" уже приблизился к финалу. Вечером 21 мая зрители узнают, кому удалось покорить сердце харьковского бизнесмена Михаила Заливако – харизматичной Розали, страстной Юлии "Зайке" или смелой Анне Богдан.

Главным героем 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" стал бизнесмен из Харькова Михаил Заливако. Мужчина построил бизнес, однако найти ту девушку, с которой разделит жизнь, так и не смог. Михаил решил принять участие в проекте, потому что верит, что здесь сможет по-настоящему полюбить и это будет взаимно.

Интересно Холостяк 11 сезон: жизнь финалисток до участия в проекте

Еще с первого выпуска мужчина удивлял неординарными решениями. На вечеринке-знакомстве он не отпустил домой ни одну девушку. Таким образом 29 красавиц имели возможность ближе познакомиться с Заливако и построить отношения с ним. Однако дойти до финала удалось только троим.

Михаил решил, что в финальном выпуске хочет провести незабываемые дни с певицей и моделью Розали, а также турагентом Анной Богдан. Однако и здесь не обошлось без неожиданных решений. На этапе знакомства с мамой "Холостяка" вернулась контент-менеджер Юлия "Зайка", которая заявила, что любит его и хочет исправить все. Напомним, ранее Заливако попрощался с девушкой, поскольку не чувствовал взаимности с ее стороны. Когда Юлия вернулась, он дал ей еще один шанс и вручил розу.

Таким образом в 11 сезоне впервые в истории проекта за сердце главного героя "Холостяка" будут бороться три красавицы. По Вашему мнению, с кем из них Михаил захочет строить отношения вне камер?



Финалистки 11 сезона "Холостяка" / Фото из инстаграма шоу "Холостяк"