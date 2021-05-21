Уже через несколько часов Михаил Заливако на глазах у всей страны выберет ту девушку, с которой будет строить отношения вне камер реалити-шоу "Холостяк". Какими были претендентки на победу в 11 сезоне проекта раньше – смотрите далее!

К теме Холостяк 11 сезон 11 выпуск: знакомство с мамой Михаила и дерзкое возвращение Юли "Зайки"

Финалистки "Холостяка-11" до участия в проекте

Анна Богдан

28-летняя Анна живет в Киеве. Образование маркетолога получала в Национальном университете пищевых технологий. Имеет степень магистра. Девушка работает турагентом и много путешествует. Среди хобби Ани также альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл и бокс. Она обожает экстрим и неоднократно об этом говорила на проекте.

Интересно Показывают не все: Анна Богдан рассказала о закулисье свидания с "Холостяком"

Участница "Холостяка-11" мечтает отправиться в Мексику на археологические раскопки в столицу древнего царства майя, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние, открыть свое туристическое агентство. Однако самая главная цель в жизни Анны – создать крепкую счастливую семью.

Розали

Розали 23 года. Она родилась в Донецке, однако живет в Харькове. Девушка закончила ХНУ им. В. Каразина, где училась на магистра финансов, банковского дела и страхования. Финалистка "Холостяка" работает певицей в шоу, а также моделью. Также среди ее хобби игра на фортепиано и графический дизайн.

Стоит посмотреть "Холостяк" и Розали создали мультик из сказки об их любви: трогательное видео

Розали стремится достичь желаемой финансовой свободы и открыть собственное любимое дело. Девушка поставила цель построить семью, в которой будет царить гармония и взаимопонимание. Верит, что сможет сделать это с Михаилом.

Юлия "Зайка"

27-летняя киевлянка училась в КНУ им. Тараса Шевченко и в университете WSSP, что расположен в Люблине, на специальности туризм. Сейчас Юлия работает контент-менеджером, СММ-менеджером и графическим дизайнером. Девушка любит продавать вещи на маркетплейсах.

Обратите внимание Первый поцелуй на проекте "Холостяк": что известно о Юле "Зайке", которая покорила сердце Михаила

В будущем "Зайка" мечтает открыть собственное рекламное агентство и развиваться в этой сфере.