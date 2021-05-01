9 выпуск 11 сезона "Холостяка" вышел в эфир в пятницу, 30 апреля. До долгожданного финала остается все меньше времени, поэтому девушки стараются как можно больше сблизиться с Михаилом и пленить его сердце. Кому удалось получить желаемый пропуск в следующий этап, а с кем мужчина попрощался навсегда – читайте далее.

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"Кошачье" свидание с Джессикой

Индивидуального свидания с "Холостяком" Джессика ждала в течение восьми недель. Наконец она дождалась этого рандеву. Михаил организовал милую встречу, которая началась с того, что они на лицах друг друга нарисовали изображение котиков. После этого отправились рисовать влюбленных котиков на одной из стен Египта.

Впоследствии они попросили у рыбака рыбу и вместе чистили ее. Во время этого процесса Джессика рассказала об отношениях с родителями, Заливако смог больше узнать о ней. Свидание продолжилось в ресторане, где рыбку приготовили. Душевный разговор состоялся на красивой террасе с видом на море.

Такая встреча сблизила Михаила и Джессику, они поговорили обо всем, что волновало. Было много смеха, объятий и поцелуев. "Холостяк" признался, что рядом с этой девушкой он чувствует себя расслабленно и комфортно, они были парой.

Карточки для девушек

В то время, когда Джессика и Майкл были на свидании, другие девушки получили карточки, которые должны были распределить между собой. Та возможность, которую не выбрала ни одна участница, осталась именно для Джессики.

Даша – ключи от номера "Холостяка";

Юля "Зайка" – присоединиться к свиданию;

Розали – не брать ни одну возможность;

Аня – подарок от "Холостяка";

Джессика – получить розу авансом.

Однако позже участница отказалась от такой розы и подчеркнула, что для нее важно, чтобы это было желание "Холостяка".

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Свидание с Аней и Юлей "Зайкой" в музее

Поскольку Юля выбрала карточку "присоединиться к свиданию", то на встречу с "Холостяком" она отправилась с Аней, которую он пригласил на второе индивидуальное свидание на этой неделе.

Михаил приготовил для Ани день в музее и не ожидал, что будет еще кто-то. Девушка не скрывала своего недовольства. Заливако провел экскурсию для участниц, старался сделать все, чтобы они расслабились. Аня обожает музеи, поэтому не скрывала своего восхищения.

После экскурсии трое отправились в сувенирную лавку, где выбирали подарки на память. Юля обратила внимание на карту, которую Михаил приготовил для квеста с Аней. Тогда "Холостяк" решил вторую часть свидания провести только с Аней, а Юлю "Зайку" попросил поехать в дом к другим девушкам и вернуться к ним на ужин..

А вот Юля решила подразнить девушек, сказав им, что не знает, где Аня и вернется ли она вообще.

Аня и Михаил отправились в Ботанический сад, где искали клад, который заранее спрятал "Холостяк". Во время квеста они разговаривали, находили общие интересы. Им все-таки удалось найти клад, и это был набор украшений. Девушке такой жест со стороны Заливако очень понравился, поэтому настроение сразу улучшилось. Они не сдерживали чувств, обнимали друг друга и целовали.

После этого они отправились на ужин, где также должна была быть Юля. Напряжение между участницами и Михаилом возросло. Все рассказали о своей работе, Аня ставила конкурентке много вопросов, поскольку Юля пыталась как-то скрывать ответы и не договаривала.

Групповое свидание на корабле

Михаил организовал для девушек водную прогулку. Во время посиделок на палубе корабля девушки рассказали о карточках, которые получили от Григория. Также они начали отвечать на вопросы о "Холостяке", чтобы понять, насколько хорошо знают его.

Участницы на такое свидание подготовили факты о себе, а Михаил должен был отгадать, о ком идет речь. После игры "Холостяк" захотел поговорить с Джессикой, поскольку она была расстроенной. Девушка не скрывала своих эмоций и отметила, что ему нужно внимательнее выбирать, и рассказала о поведении Юли. Заливако же отметил, что ему приятно то, что Джессика отказалась от розы авансом.

После этого все участники сыграли в "Я никогда не...". Вопросы от девушек были провокационными. Джессика адресовала один из вопросов Юле, поскольку именно она раньше летала в отпуск с незнакомым мужчиной. Между девушками началась перепалка, и Михаил узнал о "Зайке" то, что она раньше не рассказывала ему. Однако в этой ситуации он поддержал именно Юлю, и отметил, что это характеризует ее, как уверенного в себе человека.

"Холостяк" пригласил на индивидуальный разговор Розали, с которой имел диалог о ее чувствах, в которых пытался разобраться. Девушка поделилась, что она чувствует влюбленность, однако еще не может утверждать, что любит.

Впоследствии "Холостяк" предложил девушкам посмотреть видео их знакомства. Эти моменты были трогательными и вызывали приятные воспоминания.

Завтрак в постель от Даши

Даша воспользовалась ключом от номера Михаила и решила позаботиться о нем – приготовить завтрак в постель. "Холостяк" был приятно удивлен такому сюрпризу.

Девушка профессиональная спортсменка, и решила рассказать, почему она не любит разговаривать о спорте. Тогда она начинала все сначала и даже обращалась за помощью к психологу. "Холостяк" заметил, что перед ним очень сильная девушка.

После душевного общения Михаил предложил Даше отправиться на пляж и изучать подводный мир. Дайвинг обоим понравился, девушка стремилась как можно больше времени провести с "Холостяком".

Церемония роз

В 9 выпуске "Холостяка" розы получили Даша и Аня, а вот Джессике Михаил вручил целый букет красивых красных роз.

Розу не получила только Юля "Зайка".