Новый сезон проекта "Холостяк" приковал к экранам тысячи украинских телезрителей. Больше месяца харьковский бизнесмен Михаил Заливако ищет любовь под прицелом камер. В 6 выпуске он продолжил устраивать романтические свидания в старинном Львове. Встречи "Холостяка" с девушками были наполнены адреналином и страстью.

С каждой неделей "Холостяк" все лучше узнает претенденток на свое сердце. С одними Михаил Заливако становится ближе эмоционально, а с другими – физически. 6 выпуск проекта не обошелся без поцелуев и интимных моментов, поэтому безумное соперничество между участницами только усилилось. Кого из девушек бизнесмен восхитил еще больше, а кого довел до слез, читайте в материале Showbiz 24.

Стоит знать Холостяк 11 сезон 6 выпуск: кто из участниц покинул проект

Встреча "Холостяка" с девушками в зоопарке

Михаил Заливако пригласил всех участниц в необычный зоопарк – дом спасенных животных, пострадавших от рук людей. Они попали туда из цирков и меховых ферм. "Холостяк", который обожает кошек, решил проверить, умеют ли красавицы проявлять сочувствие.

Себе в помощницы главный герой выбрал Юлю "Зайку", Джессику и Таню, с которыми наводил порядок в вольере с лисами. Дизайнеру интерьеров было больно смотреть на покалеченных животных, она расчувствовалась и заплакала, хотя и не хотела демонстрировать свою слабость. Эмоции девушки привлекли внимание Михаила, поэтому остальное время он посвятил ей. В разговоре тет-а-тет Таня призналась, что панически боится лошадей: на отдыхе в Карпатах ее так укусила лошадь, что она почувствовала ее зубы у себя на животе.

"Холостяк" предложил девушке преодолеть страх, поэтому вместе они убирали клетку лошади и вычесывали ее. Тане удалось избавиться от одной из фобий, ведь она сама кормила и гладила животное. Так, дизайнер проявила себя по-другому.

Увидел ее с другой стороны. Не думал, что этот человек может так расстроиться,

– признался Михаил Заливако.

Впоследствии девушки присоединились к социальной инициативе и создали фотопроект в поддержку животных. Каждая из них сделала фото и призвала заботиться о друзьях наших меньших: "Добро начинается с тебя", "Они никогда не предают тебя – не предавай их и ты", "В лошадях измеряется не рабочая сила, а любовь" и другие.

Для просмотра всех фото листайте вправо

После этого Миша поставил участницам необычное условие – не пользоваться косметикой в ​​течение недели, потому что множество продуктов тестируют на животных. Предложение "Холостяка" поддержали все.

К теме Холостяк 11 сезон: все участницы шоу

Михаил Заливако просмотрел профили участниц в инстаграме

Григорий Решетник предложил "Холостяку" узнать больше о жизни участниц из их профилей в социальных сетях. Он не стал скрывать эмоций и высказался о странице каждой из них:

Даша – ему понравилось, что спортсменка публикует фотографии с тренировок и зала;

– ему понравилось, что спортсменка публикует фотографии с тренировок и зала; Таня – Михаил оценил, что аккаунт дизайнера интерьеров выглядит как рабочая страница;

– Михаил оценил, что аккаунт дизайнера интерьеров выглядит как рабочая страница; Юлия – по мнению "Холостяка", она слишком увлекается фотошопом;

– по мнению "Холостяка", она слишком увлекается фотошопом; Юля "Зайка" – мужчина удивился, что на проекте красавица ведет себя скромно, а ее профиль выглядит как каталог, она словно боится показаться простой;

– мужчина удивился, что на проекте красавица ведет себя скромно, а ее профиль выглядит как каталог, она словно боится показаться простой; Катя – бизнесмен заметил, что на большинстве фото девушка делает акцент на ягодицах;

– бизнесмен заметил, что на большинстве фото девушка делает акцент на ягодицах; Лиза и Джессика – слишком откровенные и страстные, считает Михаил;

– слишком откровенные и страстные, считает Михаил; Аня – он был в восторге от ее живых фото, ведь она не пытается показаться идеальной;

– он был в восторге от ее живых фото, ведь она не пытается показаться идеальной; Розали – "Холостяк" подписан на нее давно, поэтому знает, что в ее аккаунте откровенные, но стильные кадры.

Интересно Холостяк 11 сезон 5 выпуск: страстный массаж, горячий поцелуй и возвращение одной из участниц

Свидание с Лизой, Джессикой, Розали и Катей

В приглашении на свидание Михаил Заливако написал: "Девушки, уверен, что смелость и откровенность в социальных сетях поможет нам осуществить важное и полезное дело". Он добавил пазл с откровенными фото девушек – Лизы, Джессики, Розали и Кати. Вместе они снимали социальные ролики на тему оказания первой домедицинской помощи – порез ноги, потеря сознания, перелом ноги и утопление.

Первой снималась Лиза, которой Михаил перемотал ногу своей рубашкой. За кадром мужчина признался, что чувствовал сексуальное напряжение. Следующей – Катя, которая спасала "Холостяка" от перелома ноги и была слишком сконцентрирована на задаче, а не на мужчине. Третьей – Розали, которой досталась потеря сознания. Она стеснялась, но обольстительно прикасалась к бизнесмену. Последней в кадр зашла Джессика, которая по сценарию тонула. Они сблизились настолько, что девушка страстно поцеловала Михаила на глазах у соперниц. Если ему было неудобно, то Джессика умышленно провоцировала конкуренток.

Стоит узнать Андрей Рыбак объявил свою фаворитку в проекте "Холостяк"

Михаил Заливако пригласил Джессику на индивидуальное общение, во время которого поцелуи продолжились. Она была нестолько навязчивой, что намекала на свадьбу. Дальше бизнесмен пообщался с Лизой, которая не стала скрывать своего возмущения из-за его страстного поцелуя с Джессикой. Поэтому они не сумели наладить контакт, девушка отдалилась от "Холостяка".

После Лизы Михаил посвятил время Кате, которая объяснила, что вела себя в кадре скованно из-за присутствия конкуренток. Они затронули и тему откровенных фото, которые участница якобы делает не для того, чтобы привлечь внимание мужчин. По мнению "Холостяка", в жизни она одна, а в инстаграме – другая, поэтому ему трудно понять, где она настоящая. Последней бизнесмен пригласил Розали. Девушка не стала устраивать скандал из-за поцелуя и сдержалась. Так, их общением было легким и непринужденным.

Советуем прочитать Лиза из "Холостяка-11" рассказала о своих утренних ритуалах

Экстремальное свидание с Аней

На первой вечеринке девушка подарила Мише сертификат на экстремальную активность, который он решил использовать во Львове. Мужчина пригласил Аню на роуп-джампинг, чтобы увидеть ее настоящие эмоции. Ей было страшно, однако поддержка "Холостяка" помогла ей справиться с волнением и решиться на прыжок. Впоследствии она призналась, что это был один из самых ярких дней ее жизни.

После выплеска адреналина Михаил с Аней отправились в ресторан. Во время ужина красавица открылась "Холостяку" и рассказала о сложных отношениях с отцом. Как выяснилось, в детстве папа бил и унижал ее просто потому, что у него было плохое настроение. Она откровенно хотела, чтобы родители развелись.

После эмоционального диалога бизнесмен пригласил Аню на танец и поцеловал ее. Девушка также не скрывала эмоций – обнимала и целовала "Холостяка" первой.

Это эйфория, когда захватывает дух. Наверное, можно сравнить с влюбленностью. Это начальная стадия,

– поделился Заливако.

Свидание с Дашей и Юлей "Зайкой"

К приглашению на свидание "Холостяк" добавил театральные маски, тем самым пригласив девушек на актерскую импровизацию. Если Даша чувствовала себя раскованно, то Юля открывалась неохотно. Втроем они разыграли эмоциональную сценку, превратившись в мужа, жену и любовницу – Даша прониклась ситуацией, а "Зайка" отшучивалась.

Юля первой пригласила Михаила на индивидуальное общение. Уже тет-а-тет участница призналась, ему в чувствах.

Ты мне очень нравишься. Я расстроилась, потому что мне показалось, что это невзаимно,

– поделилась красавица.

Мужчина ответил ей взаимностью и их общение наладилось. Девушка устранила беспокойство Миши относительно ее инстаграма, который выглядит, как каталог. Она объяснила, что транслирует в профиле только фантастическую внешность, а открывать душу не хочет. В конце концов Юлия предложила "Холостяку" поцеловаться, и он проявил инициативу. Этот поцелуй мужчина назвал примирительным.

Впоследствии у бизнесмена был тет-а-тет с Дашей, которая закрылась после выяснения отношений Миши и Юли. Из-за обиды спортсменки в их диалоге были большие паузы, а общение получилось холодное.

Сенсационные подробности За кадром общение запрещено, – Юля "Зайка" рассекретила строгие правила на шоу "Холостяк"

Церемония роз

Церемонию роз Михаил Заливако начал с индивидуального общения с Юлей, которая единственная на этой неделе не была на свидании. Девушка призналась, что успела соскучиться по "Холостяку" и объяснила ситуацию с инстаграмом. После развода она умышленно фотошопит свои фото, чтобы доказать бывшему, что он потерял настоящую красавицу. Вспомнив об отце, Юля не смогла сдержать слезы и расплакалась. Она заявила, что теперь новая – свободная, открытая. Бизнесмен поблагодарил участницу за искренность и вручил розу.

Дальше розы получили Аня, Таня, Розали, Юля "Зайка", Даша, Джессика, а вот Лиза и Катя покинули проект.

Добавим, что на церемонии роз Михаил показал участницам страстные социальные ролики, которые снял с Лизой, Розали, Катей и Джессикой. Откровенные видео возмутили девушек. Откровенные видео возмутили девушек. Следующую неделю мужчина с семью участницами проведет в солнечном Египте. На курорте его ждет страстное свидание с Джессикой, которое продлится 12 часов. Не пропустите безумную ревность девушек и слезы разочарования в 7 выпуске "Холостяка".