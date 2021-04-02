Уже больше месяца украинские красавицы борются за сердце главного "Холостяка" страны – Михаила Заливаки. 5 неделя проекта прошла в красивом украинском городе – Львов. 11 сезон продолжает поражать изменением правил: разрешена переписка и звонки Михаилу, без роз на свиданиях. Чем еще новый выпуск запомнился зрителям – узнавайте в материале Showbiz 24.

5 выпуск шоу "Холостяк" состоялся с нарушением всех правил. Он поразил не только зрителей, но и девушек, которые продолжают бороться за сердце главного мужчины страны. У одной из участниц появился мобильный телефон, поэтому у нее была возможность общаться с Михаилом в любое время, а также ошеломило возвращение одной из участниц, которую никто не ждал. О неординарных свиданиях, эмоциональных высказываниях и напряженной конкуренции – читайте дальше.

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Новая неделя на "Холостяке" прошла в древнем Львове. Девушки поселились в роскошном пятизвездочном отеле:

Юля "Зайка" и Татьяна будут жить в номере с безлимитным баром.

Екатерина и Джессика получили шанс организовать свидание, которое они хотят. Они могут для этого пользоваться всей территорией отеля.

Дария и Лиза получили 6 сертификатов на СПА-процедуры, которыми поделились с девушками.

Юлия в своем номере нашла мобильный телефон. Целую неделю она сможет общаться с Михаилом в любое удобное время.

Розали и Александра в своем номере нашли приглашение на парное свидание. Адрес места встречи с Михаилом был зашифрован в книге.

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Свидание с Александрой и Розали

"Холостяк" пригласил девушек в одну из самых современных библиотек Львова. Михаил отметил, что считает Александру и Розали очень умными и эрудированными девушками, поэтому организовал именно такое свидание. Они ужинали, пили шампанское, делились историями из детства и много смеялись.

Во время индивидуального общения с Заливакой Розали рассказала, что в детстве у нее не было друзей. Поскольку она отличалась внешностью от других детей, они не хотели общаться, а однажды даже бросили в грязь ее личный дневник. Такая история растрогала "Холостяка". Также Розали поделилась, что было много подобных ситуаций – буллинга, однако со временем она не закрывалась в себе и не плакала, а научилась отвечать на все обиды.

Разговор с Александрой значительно отличалась от диалога с Розали, сначала был очень напряженным. Михаил заподозрил участницу в том, что она слишком красноречива. Однако девушка призналась, что в детстве у нее обнаружили онкологию, у нее очень сильно болела голова. К счастью, родителям Александры удалось найти врача, который согласился прооперировать ее, ведь случай был уникальный. Девушке удалось победить болезнь, вернуться в спорт. Она не прекращает благодарить жизнь и тех, кто верил в нее.

В конце свидания "Холостяк" отметил, что теперь не будет вручать розы на свиданиях. Свой выбор он будет делать только на церемониях.

Поездка в лес и романтический ужин с Юлей

Михаил пригласил Юлю на поездку в лес. Ведущий Григорий Решетник помог устроить настоящий квест, который поможет больше узнать друг о друге. Они останавливались возле деревьев, на которых красные стрелки, и отвечали на вопросы, которые были прикреплены на листке под стрелкой. Оба поделились своими переживаниями и мыслями.

После такой поездки Михаил и Юлия отправились в ресторан на романтический ужин. Во время разговора девушка поделилась, что боится не успеть стать мамой и очень сильно хочет семью. "Холостяк" признался, что также хочет иметь детей и уверен, что у него будет сын.

Юлия Тимошенко во время общения рассказала о потере родителей, угрозы от людей, которым их сын должен был деньги. Однажды родителям позвонили и попросили приехать на опознание. Брата Юли убили. С тех пор она старалась не разочаровать маму и папу, стать для них утешением. Теперь она хочет найти мужчину, который ее по-настоящему будет любить.

Девушки в мастерской керамики

В то время, как Михаил был на свидании с Юлей, другие участники отправились рисовать керамические тарелки, на которых оставляли послания "Холостяку".

Квест в комнате страха с Дарьей

Михаил подготовил для Даши свидание в комнате страха. Их закрыли в разных комнатах. Для того, чтобы освободиться, девушка должна была найти ключ, однако из-за страха не смогла сделать этого. "Холостяк" разорвал цепи, которыми был прикован, и помог как можно быстрее выйти из этого квеста.

После порции адреналина, Михаил и Дария отправились в уютное место, где у них был атмосферный разговор вощле камина. "Холостяк" рассказал, что решил отказаться от похода в СПА и провести это время только вместе с ней. Девушка призналась, что такой жест ей очень приятен, поэтому она также решила показать свою симпатию и подарила ему аромасвечу. Когда они вместе зажигали ее, то загадали желание. Финалом свидания стал горячий поцелуй, который завершил вечер на положительной ноте.

Свидание с Катей и Джессикой

У девушек была возможность организовать такое свидание, которое они захотят. Участницы решили расслабиться с помощью водных процедур. Джессика решила первой проявить внимание и пригласила "Холостяка" на массаж. Их общение было очень чувственным и романтичным.

Впоследствии Катя пригласила Михаила на плавание в бассейне. У них было много тактильности, поскольку "Холостяк" учил девушку плавать. Заливако отметил, что дружба между Джессикой и Катей – это только на словах. На самом деле, между девушками есть безумная конкуренция.

Катя хитрая, постоянно флиртует. Я чувствую себя мужчиной рядом с ней и мне это нравится,

– отметил "Холостяк".

Церемония роз

Анна Богдан после длительного пребывания на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом вернулась на проект. Михаил сразу же захотел пообщаться с ней. Разговор получился очень легким и приятно поразил "Холостяка", поскольку Аня открылась перед ним. Девушка получила первую розу в 5 выпуске.

Лиза во время личного разговора с Заливако поделилась, что ей очень неприятная ситуация, которая сложилась со звонком Михаила Юле. Елизавета призналась, в какой-то момент ей показалось, что все, что происходит между ними – ненастоящее.

Заливако признался Джессике, что уже имеет чувства к ней и до сих пор чувствует тепло ее рук на своем теле, поэтому не мог не дать ей розу.

Розали сделала подарок "Холостяку" в виде блокнота для рисования. Такой сюрприз понравился Михаилу. Также он отметил, что благодарен за открытость и искренность, что они стали ближе. Поэтому и она получила долгожданную розу.

Еще одной девушкой, с которой Михаил продолжит общение, стала Татьяна. Но и Юля "Зайка" в дальнейшем будет строить отношения с "Холостяком". Так же, как Лиза и Катя.

В 5 выпуске Заливако решил попрощаться с Александрой, поскольку не увидел в ее красноречии искренности.