Андрей Рыбак объявил свою фаворитку в проекте "Холостяк"
Экс-участник проекта "Холостячка" Андрей Рыбак прокомментировал 11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Ведущий высказался о дружбе участников и назвал имя своей фаворитки.
Источник:инстаграм проекта "Холостяк"
В прямом эфире в инстаграме Андрей Рыбак ответил на провокационные вопросы ведущего "Холостяка" Григория Решетника. Он смотрит новый сезон проекта с победителем "Холостячки" и избранником Ксении Мишиной Александром Эллертом. Как признался комик, поведение многих девушек его откровенно удивляет.
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Андрей Рыбак о фаворитке в "Холостяке"
После пяти выпусков шоу "Холостяк" Андрею Рыбаку трудно объявить свою фаворитку, ведь девушки только начали открываться Михаилу Заливаке. Однако он уже видит в финале Джессику.
Неизвестно, действительно ли юморист болеет за массажистку, или это очередная шутка. Он хочет, чтобы в последнем выпуске "Холостяка" Григорий Решетник интригующе говорил: "Кого же выберет холостяк: например, Маню или Джессику".
Мне нравится человек по имени Джессика. И хочу, чтобы девушка с таким необычным именем была в финале! Вообще девушек очень много, и каждая потихоньку проявляется,
– поделился Андрей Рыбак.
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Андрей Рыбак о дружбе на проекте "Холостяк"
Ведущий в который раз подчеркнул, что дружба мужчин и девушек на проект существенно отличается. Он сравнил красавиц с кошками, а участников "Холостячки" – с собаками, которым нужно быть в стае.
"Поведение девушек на проекте отличается от мужского. Мне кажется, девушки более обособленно ведут себя и реагируют на ситуации. Вроде как подружки. У ребят все проще. Мы не так придаем значения мелочам", – подчеркнул Андрей Рыбак.
В то время девушки, которые борются за сердце Михаила Заливаки, считают, что умеют по-настоящему дружить:
- Джессика и Катя после критики в сети заверили, что дружат искренне, ведь очень похожи;
- Лиза считает, что сидеть в комнатах без гаджетов и не общаться – невозможно.
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