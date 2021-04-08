Экс-участник проекта "Холостячка" Андрей Рыбак прокомментировал 11 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Ведущий высказался о дружбе участников и назвал имя своей фаворитки.

В прямом эфире в инстаграме Андрей Рыбак ответил на провокационные вопросы ведущего "Холостяка" Григория Решетника. Он смотрит новый сезон проекта с победителем "Холостячки" и избранником Ксении Мишиной Александром Эллертом. Как признался комик, поведение многих девушек его откровенно удивляет.

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Андрей Рыбак о фаворитке в "Холостяке"

После пяти выпусков шоу "Холостяк" Андрею Рыбаку трудно объявить свою фаворитку, ведь девушки только начали открываться Михаилу Заливаке. Однако он уже видит в финале Джессику.

Неизвестно, действительно ли юморист болеет за массажистку, или это очередная шутка. Он хочет, чтобы в последнем выпуске "Холостяка" Григорий Решетник интригующе говорил: "Кого же выберет холостяк: например, Маню или Джессику".

Мне нравится человек по имени Джессика. И хочу, чтобы девушка с таким необычным именем была в финале! Вообще девушек очень много, и каждая потихоньку проявляется,

– поделился Андрей Рыбак.

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Андрей Рыбак о дружбе на проекте "Холостяк"

Ведущий в который раз подчеркнул, что дружба мужчин и девушек на проект существенно отличается. Он сравнил красавиц с кошками, а участников "Холостячки" – с собаками, которым нужно быть в стае.

"Поведение девушек на проекте отличается от мужского. Мне кажется, девушки более обособленно ведут себя и реагируют на ситуации. Вроде как подружки. У ребят все проще. Мы не так придаем значения мелочам", – подчеркнул Андрей Рыбак.

В то время девушки, которые борются за сердце Михаила Заливаки, считают, что умеют по-настоящему дружить: