Лиза из "Холостяка-11" рассказала о своих утренних ритуалах
Участница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Елизавета Крутикова поделилась с подписчиками утренними ритуалами, которые помогают ей во время карантина оставаться вдохновенной и жизнеспособной.
Источник:инстаграм Лизы из "Холостяка-11"
Карантин для многих людей стал настоящим испытанием. Пришлось менять привычный ритм жизни и уже больше года больше времени приходится проводить дома, чтобы уберечься от инфицирования. Елизавета решила рассказать подписчикам, как на карантине оставаться продуктивными и бодрыми.
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Утренние ритуалы Лизы из "Холостяка-11"
- Проснуться на 40 минут раньше, чем обычно.
- Почистить зубы и сразу сделать активную зарядку: 10 минут упражнений на пресс, ягодицы и тому подобное.
- Выпить стакан воды и сделать медитацию. Крутикова советует начать с 5 минут и выбрать ту медитацию, которая по душе.
- Взять блокнот и записать хотя бы 7 благодарностей ("Я благодарна Вселенной за то, что у меня есть верные друзья, за то, что я имею самую лучшую работу в мире" и др).
- Представить, что мы хотим видеть в своей жизни через несколько лет. Хотя бы несколько минут подумать о предстоящей работе, интерьере в квартире, путешествиях. Обязательно представлять себя с улыбкой на лице.
- 10 минут посмотреть полезный подкаст, обучающее видео, прочитать интересную литературу или же изучать английский язык. В общем, учить и познавать что-то новое в течение 10 минут.
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