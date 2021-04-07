Участница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Елизавета Крутикова поделилась с подписчиками утренними ритуалами, которые помогают ей во время карантина оставаться вдохновенной и жизнеспособной.

Карантин для многих людей стал настоящим испытанием. Пришлось менять привычный ритм жизни и уже больше года больше времени приходится проводить дома, чтобы уберечься от инфицирования. Елизавета решила рассказать подписчикам, как на карантине оставаться продуктивными и бодрыми.

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Утренние ритуалы Лизы из "Холостяка-11"