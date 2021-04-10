В 6 выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк" за сердце Михаила Заливако боролись 9 участниц. Большинство девушек продолжили открываться главному мужчине страны, а с одной он эмоционально отдалился и попрощался навсегда. Кто покинул проект, узнавайте на Showbiz 24.

6 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" вышел в эфир в пятницу, 9 апреля. В новом эпизоде Михаил Заливако в очередной раз доказал, что точно знает, какая девушка должна быть рядом с ним. С одной из участниц он уже не видит общего будущего, поэтому проявил решительность и отправил ее домой. О самом шокирующем прощании читайте далее.

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Шоу "Холостяк" покинула воздушная гимнастка Лиза. Михаил Заливако заметил, что последние недели их общение строилось только на претензиях девушки. Если он делал шаги навстречу, то она только отдалялась и не смогла отпустить то, что надо было. "Лиза очень классная, трудно было прощаться", – заявил "Холостяк", а воздушная гимнастка добавила, что не может делить с другими того, кто ей нравится.

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Второй реалити-проект покинула Катя. Главный герой подчеркнул, что во время последнего общения девушка избегала ответов на его провокационные вопросы. Михаил не почувствовал ее заинтересованности, а только холод. Хотя, прощаясь, Катя заверила, что симпатия у нее была.

Борьбу за сердце Михаила Заливако продолжили семь участниц. На следующей неделе их ждут свидания в Египте.