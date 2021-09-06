17 сентября состоится премьера второго сезона романтического проекта "Холостячка". Участники будут бороться за сердце украинской певицы Златы Огневич.

К слову Илья из "Холостячки" показал возлюбленную, с которой идет на новый романтический проект

Злата Огневич о первой вечеринке

Чтобы покорить исполнительницу, мужчины будут идти на непредсказуемые решения и будут удивлять "Холостячку". По словам знаменитости, первая вечеринка – знакомство со всеми, уже ошеломила Злату Огневич.

"Во время первой вечеринки – знакомства с мужчинами – происходили какие-то невероятные вещи! Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте... Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер", – призналась звезда.

Артистка добавила, что каждый участник делал все возможное, чтобы обратить ее внимание и очаровать.

Все мужчины взяли очень высокую планку. Могу сказать, что этот сезон "Холостячки" будет очень интересным, невероятно ярким, эмоциональным и очень экстремальным,

– подчеркнула Злата Огневич.

Что известно об участниках шоу

Уже стали известны первые имена мужчин, которые будут бороться за чувства Златы Огневич: