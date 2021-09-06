17 сентября состоится премьера второго сезона романтического проекта "Холостячка". Участники будут бороться за сердце украинской певицы Златы Огневич.
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Злата Огневич о первой вечеринке
Чтобы покорить исполнительницу, мужчины будут идти на непредсказуемые решения и будут удивлять "Холостячку". По словам знаменитости, первая вечеринка – знакомство со всеми, уже ошеломила Злату Огневич.
"Во время первой вечеринки – знакомства с мужчинами – происходили какие-то невероятные вещи! Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте... Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер", – призналась звезда.
Артистка добавила, что каждый участник делал все возможное, чтобы обратить ее внимание и очаровать.
Все мужчины взяли очень высокую планку. Могу сказать, что этот сезон "Холостячки" будет очень интересным, невероятно ярким, эмоциональным и очень экстремальным,
– подчеркнула Злата Огневич.
Что известно об участниках шоу
Уже стали известны первые имена мужчин, которые будут бороться за чувства Златы Огневич:
- Роман Васильев – стоматолог-хирург, ставший первым участником романтического проекта. На первую вечеринку он приедет на белом коне с букетом – как настоящий принц.
- Винченцо Дулепа – ресторатор из Лондона, который ранее работал обычным официантом в Черновцах. В первые минуты знакомства Злата Огневич назвала его дерзким.
- Андрей Хветкевич – чемпион Украины по фридайвингу. Ради проекта он вернулся в Украину из Мексики.
- Павел Богда – профессиональный каскадер. Мужчина сотрудничал с легендарными кинокомпаниями Warner Bros. и Ubisoft.