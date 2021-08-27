Ранее шоу "Холостячка" обнародовало имя первого участника 2 сезона романтического реалити. Им стал врач Роман Васильев, впечатливший главную героиню эффектным появлением – приехал на белом коне с цветами. Конкуренцию ему составят двое не менее достойных мужчин. Их имена узнавайте ниже.
Стоит знать "Холостячка" 2 сезон: кто стал первым участником проекта
Вторым участником проекта "Холостячка" стал ресторатор из Лондона Винченцо Дулепа. Украинец, который работал "обычным официантом" в Черновцах, поехал в столицу Великобритании и открыл там свое заведение.
Он дерзкий такой,
– прокомментировала Злата Огневич.
Участник "Холостячки" Винченцо Дулепа / Скриншот из видео
Третьим мужчиной, который попытается завоевать Злату Огневич, стал чемпион Украины по фридайвингу Андрей Хветкевич. Ради "Холостячки" он якобы отказался от международных соревнований и вернулся в Украину из Мексики.
К слову, Андрей Хветкевич не только спортсмен, но и блогер – в инстаграме за ним следят 1,2 миллиона пользователей. В личном профиле он пообещал, что 2 сезон романтического реалити будет горячим.
"Эта осень будет особенной и горячей. Теперь вы знаете причину моего длительного отсутствия в сторис. Наше со Златой Огневич путешествие начинается на проекте "Холостячка" уже 17 сентября", – написал фридайвер.
Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич / Скриншот из видео
Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич и Злата Огневич / Скриншот из видео
Напомним, по словам ведущего шоу "Холостячка" Григория Решетника, главная героиня Злата Огневич влюблена. Более того, певица имеет чувства "даже не к одному мужчине". Есть ли среди объявленных участников тот, кто сумел завоевать сердце красавицы, узнаем уже 17 сентября.