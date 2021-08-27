Ранее шоу "Холостячка" обнародовало имя первого участника 2 сезона романтического реалити. Им стал врач Роман Васильев, впечатливший главную героиню эффектным появлением – приехал на белом коне с цветами. Конкуренцию ему составят двое не менее достойных мужчин. Их имена узнавайте ниже.

Стоит знать "Холостячка" 2 сезон: кто стал первым участником проекта

Вторым участником проекта "Холостячка" стал ресторатор из Лондона Винченцо Дулепа. Украинец, который работал "обычным официантом" в Черновцах, поехал в столицу Великобритании и открыл там свое заведение.

Он дерзкий такой,

– прокомментировала Злата Огневич.



Участник "Холостячки" Винченцо Дулепа / Скриншот из видео

Третьим мужчиной, который попытается завоевать Злату Огневич, стал чемпион Украины по фридайвингу Андрей Хветкевич. Ради "Холостячки" он якобы отказался от международных соревнований и вернулся в Украину из Мексики.

К слову, Андрей Хветкевич не только спортсмен, но и блогер – в инстаграме за ним следят 1,2 миллиона пользователей. В личном профиле он пообещал, что 2 сезон романтического реалити будет горячим.

"Эта осень будет особенной и горячей. Теперь вы знаете причину моего длительного отсутствия в сторис. Наше со Златой Огневич путешествие начинается на проекте "Холостячка" уже 17 сентября", – написал фридайвер.



Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич / Скриншот из видео



Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич и Злата Огневич / Скриншот из видео

Стоит отметить, в июле 2019 года о спортсмене заговорила вся Украина. Он установил национальный рекорд по фридайвингу – погрузился на глубину 66 метров без снаряжения для дайвинга.

Напомним, по словам ведущего шоу "Холостячка" Григория Решетника, главная героиня Злата Огневич влюблена. Более того, певица имеет чувства "даже не к одному мужчине". Есть ли среди объявленных участников тот, кто сумел завоевать сердце красавицы, узнаем уже 17 сентября.