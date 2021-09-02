Как объявили продюсеры проекта "Холостячка", четвертому участнику реалити-шоу под силу сделать тройное сальто в воздухе и пройти сквозь огонь. Чуть ли не каждый день он рискует, выполняя сложные и опасные трюки на съемочной площадке.

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"Профессия каскадера очень редкая и действительно опасная. Я горю, в меня стреляют", – поделился мужчина, который будет бороться за сердце Златы Огневич.

Имя каскадера так и не объявили, однако, похоже, им является 31-летний Павел Богда. По крайней мере, в его профиле в инстаграме указано, что он – участник 2 сезона "Холостячки".

Павел Богда – участник 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма каскадера

Павел Богда – участник 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма шоу

Стоит отметить, Павел Богда дублировал Алексея Яровенко в драматическом сериале "Крепостная", а сам сыграл в картине "Чужие грехи". Ранее он сотрудничал с кинокомпаниями Warner Bros. и Ubisoft.

Участники 2 сезона шоу "Холостячка"