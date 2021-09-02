Как объявили продюсеры проекта "Холостячка", четвертому участнику реалити-шоу под силу сделать тройное сальто в воздухе и пройти сквозь огонь. Чуть ли не каждый день он рискует, выполняя сложные и опасные трюки на съемочной площадке.
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"Профессия каскадера очень редкая и действительно опасная. Я горю, в меня стреляют", – поделился мужчина, который будет бороться за сердце Златы Огневич.
Имя каскадера так и не объявили, однако, похоже, им является 31-летний Павел Богда. По крайней мере, в его профиле в инстаграме указано, что он – участник 2 сезона "Холостячки".
Павел Богда – участник 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма каскадера
Павел Богда – участник 2 сезона "Холостячки" / Фото из инстаграма шоу
Участники 2 сезона шоу "Холостячка"
- Роман Васильев – стоматолог-хирург и первый участник романтического проекта. Как настоящий романтик, на первую вечеринку он приедет на белом коне с букетом.
- Винченцо Дулепа – официант из Черновцов, которому удалось открыть свое заведение в Лондоне. В первые минуты знакомства Злата Огневич назвала его дерзким.
- Андрей Хветкевич – чемпион Украины по фридайвингу, установивший национальный рекорд – погрузился на 66 метров без снаряжения.
- Павел Богда – профессиональный каскадер.