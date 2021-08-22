Фанаты одного из самых чувственных реалити-шоу Украины – "Холостячка" – уже не могут дождаться второго сезона, в котором мужчины будут пытаться покорить сердце главной героини – Златы Огневич.

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Уже 17 сентября в 19:00 состоится долгожданная премьера романтического проекту.

Известно, что проект будет происходить по "схеме" первого сезона. То есть, 15 мужчин-участников будут организовывать свидания и приглашать Злату на романтические встречи, где будут бороться за ее внимание. А "холостячка" будет дарить бутоньерки тем ребятам, которые больше всего будут западать ей в душу.

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Сама Злата Огневич искренне верит, что встретит "того самого" любимого мужчину на проекте. Ведь на реалити-шоу действительно слились сердца и складывались пары, как, например, пара Даша Квиткова и Никита Добрынин, у которых недавно родился сын.

Ведущим романтического шоу остается Григорий Решетник, который уже много лет является неизменной частью "Холостяка" и "Холостячки".

Что известно о Злате Огневич?

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка", Злата Огневич, успешно строит карьеру певицы. 35-летняя звезда презентовала Украину на 58-м песенном конкурсе Евровидение, где с песней Gravity заняла третье место.

Также, Злата активно участвует в жизни шоу-биза, поэтому ее часто можно увидеть на различных шоу. К примеру, в 2018 году девушка стала участницей шоу "Танцы со звездами", где была партнершей известного хореографа Дмитрия Жука.

Огневич имеет стойкую гражданскую позицию и в 2014 году поддержала акции Евромайдана. Родители певицы и она сама жили в Крыму, поэтому аннексия полуострова Россией сильно обеспокоила артистку.

Звезда была лицом рекламной кампании полуострова с 2012 года, однако не поддерживая аннексию, расторгла контракт с властями. Вся семья певицы отказалась от российских паспортов и гражданства. Некоторое время Огневич даже была депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко, но в 2015 году девушка сложила свои полномочия.

Анонс шоу "Холостячка-2": Смотрите онлайн