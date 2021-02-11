Леся Никитюк призналась, будет ли участвовать в "Холостячке"
Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сторис. Девушка призналась, что она не будет принимать участие в проекте "Холостячка", хотя многие зрители стремятся именно ее видеть героиней второго сезона.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
После финала первого сезона "Холостячки", где любовь искала актриса Ксения Мишина, зрители интересовались, кто же станет героиней второго сезона. Самой популярной кандидатурой, которую поклонники реалити хотят видеть в выпусках, стала Леся Никитюк. Блогерша заявила, что она не собирается участвовать в шоу.
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Леся Никитюк об участии в "Холостячке"
Ведущая решила пообщаться с подписчиками в инстаграм-сторис. Сразу несколько поклонников поинтересовались, увидят ли ее в новом сезоне "Холостячки". На этот вопрос у Никитюк был категорический ответ.
Нет, я не буду участвовать в шоу "Холостячка". Мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и видели,
– сказала Леся.
В одном из коротких роликов блогерша предстала в образе демона. Похоже, что вопросы о "Холостячке" ей действительно надоели.
Леся Никитюк об участии в шоу "Холостячка": смотрите видео онлайн
Что известно о шоу "Холостячка"
- Реалити-шоу "Холостячка" стартовало в Украине в 2020 году.
- Главной героиней первого сезона стала Ксения Мишина – актриса, победительница проекта "Танцы со звездами".
- С 16 участников Ксения выбрала только 12 поразивших ее больше всего. Мужчины боролись за ее сердце в течение 8 недель. Они поражали романтическими свиданиями, экстремальным отдыхом.
- В конце декабря 2020 года состоялся финал проекта. Девушка решила продолжить отношения со сценаристом и ведущим Александром Эллертом.
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