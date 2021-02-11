Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сторис. Девушка призналась, что она не будет принимать участие в проекте "Холостячка", хотя многие зрители стремятся именно ее видеть героиней второго сезона.

После финала первого сезона "Холостячки", где любовь искала актриса Ксения Мишина, зрители интересовались, кто же станет героиней второго сезона. Самой популярной кандидатурой, которую поклонники реалити хотят видеть в выпусках, стала Леся Никитюк. Блогерша заявила, что она не собирается участвовать в шоу.

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Леся Никитюк об участии в "Холостячке"

Ведущая решила пообщаться с подписчиками в инстаграм-сторис. Сразу несколько поклонников поинтересовались, увидят ли ее в новом сезоне "Холостячки". На этот вопрос у Никитюк был категорический ответ.

Нет, я не буду участвовать в шоу "Холостячка". Мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и видели,

– сказала Леся.

В одном из коротких роликов блогерша предстала в образе демона. Похоже, что вопросы о "Холостячке" ей действительно надоели.

Леся Никитюк об участии в шоу "Холостячка": смотрите видео онлайн

Что известно о шоу "Холостячка"