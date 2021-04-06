Популярная украинская рэперка Alyona Alyona несколько недель назад сообщила, что состоит в отношениях. Однако звезда не хочет показывать лицо любимого. Все потому, что он является интернет-персоной.

Успешная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona приняла участие в программе "Неймовірна правда про зірок", где опровергала или подтверждала слухи о ней, распространяющиеся сетью. Там рэперка рассказала о бойфренде.

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Alyona Alyona о новом любимом

Исполнительница призналась, что с новым бойфрендом она встречается недолго, ведь их отношения начались не так давно.

Счет не на годы, а на месяцы,

– пояснила реперка.

Alyona Alyona добавила, что ее любимый является интернет-персоной. Поэтому она не хочет показывать лицо бойфренда и объявлять его широкой публике. Ведь некоторые пользователи социальных сетей будут считать, что парень пиарится на имени знаменитости.

"Он бы хотел всего добиться сам и со временем себя открыть", – пояснила артистка. Также в сети считают, что парня зовут Андрей.

Интервью с Alyona Alyona: смотрите видео онлайн

Что ранее Alyona Alyona рассказывала о бойфренда