Alyona Alyona призналась, почему не показывает своего бойфренда
Популярная украинская рэперка Alyona Alyona несколько недель назад сообщила, что состоит в отношениях. Однако звезда не хочет показывать лицо любимого. Все потому, что он является интернет-персоной.
Источник:"Неймовірна правда про зірок"
Успешная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona приняла участие в программе "Неймовірна правда про зірок", где опровергала или подтверждала слухи о ней, распространяющиеся сетью. Там рэперка рассказала о бойфренде.
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Alyona Alyona о новом любимом
Исполнительница призналась, что с новым бойфрендом она встречается недолго, ведь их отношения начались не так давно.
Счет не на годы, а на месяцы,
– пояснила реперка.
Alyona Alyona добавила, что ее любимый является интернет-персоной. Поэтому она не хочет показывать лицо бойфренда и объявлять его широкой публике. Ведь некоторые пользователи социальных сетей будут считать, что парень пиарится на имени знаменитости.
"Он бы хотел всего добиться сам и со временем себя открыть", – пояснила артистка. Также в сети считают, что парня зовут Андрей.
Интервью с Alyona Alyona: смотрите видео онлайн
Что ранее Alyona Alyona рассказывала о бойфренда
- На День святого Валентина звезда призналась, что снова, в 29 лет, почувствовала бабочки в животе. Она познакомилась с мужчиной, который подарил ей счастье.
- "Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди", – признавалась рэперка.
- Также знаменитость отметила, что выбрала сердцем. Однако и раньше она не рассекречивала никаких деталей новых отношений.
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