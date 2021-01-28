Участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова, которая уступила победу Ксении Мишиной, готова стать главной героиней нового сезона шоу "Холостячка". Олимпийская чемпионка верит, что может найти любовь под прицелом камер.

Источник: инстаграм Анны Ризатдиновой

Звезда также призналась, какого мужчину хочет видеть рядом.

К теме Мне нужна безумная любовь: Анна Ризатдинова рассказала, почему против секса на одну ночь

Анна Ризатдинова о шоу "Холостячка"

Первой участницей проекта "Холостячка" стала Ксения Мишина, с которой спортсменка конкурировала в "Танцах со звездами". Актрисе удалось влюбиться под прицелом камер и остаться вместе с победителем Александром Эллертом после финала.

Красивая история любви пары покорила всю страну, равнодушной не осталась в даже Анна Ризатдинова. После предположений в сети, что именно она следующая героиня "Холостячки", чемпионка призналась, что не против участия в реалити-шоу.

Реально ли найти свою любовь в окружении камер? Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, случилось бы это со мной или нет,

– написала Анна Ризатдинова.



Анна Ризатдинова / Фото Instagram / @anna_rizatdinova

Какого мужчину ищет Анна Ризатдинова

Знаменитость не скрывает, что очень требовательна к мужчинам, ведь романтические сюрпризы олигарха Онищенко действительно сложно превзойти. По словам Анны Ризатдиновой, ей важно быть рядом с избранником, как за каменной стеной, чувствовать его заботу, поддержку, нежность и тепло. Она мечтает быть для любимого превыше всего.

"Идеальный мужчина для меня – это, во-первых, человек слова. Я не люблю, когда только говорят, а потом ничего не делают или не выполняют свои обещания. Во-вторых, у него должны быть приоритеты... Наивно верю, что смогу найти человека, для которого я и дети будем в приоритете", – высказалась олимпийский призер.

Реакция сети

Анна Ризатдинова поинтересовалась у поклонников, как они отреагируют на ее участие в "Холостячке", если организаторы шоу все же позовут на эту роль. Мысли пользователей разделились: одни утверждают, что реалити-проект – возможность получить еще большую популярность, другие верят, что он поможет гимнастке найти своего человека:

Смотря с какими целями: больше популярности – да, найти любовь – нет;

Нет, не надо. Пиара должно быть в меру. Вы не встретите там своего человека, вне проекта все совсем не так, а ложные надежды и обман зрителей принесут разочарование и вам, и в вас;

Свой человек и без проекта появится;

Идти и пробовать, чтобы не жалеть;

Идти. Во-первых, можно реально встретить любовь, а во-вторых, можно увеличить свою популярность и появится новая возможность зарабатывать. Доказано Мишиной;

Однозначно идти! За тобой будет интересно наблюдать! И если не встретишь свою любовь, то хотя бы получишь массу эмоции, впечатлений и опыта общения с разными типами мужчин.

Добавим, что Анну Ризатдинову и Ксению Мишину объединяют не только "Танцы со звездами", но и то, что обе знаменитости – мамы, которые воспитывают сыновей самостоятельно: актриса – 9-летнего Платона, а чемпионка – 3-летнего сына Романа, которого родила от одиозного олигарха Александра Онищенко.