Украинская рэперша Alyona Alyona дала откровенное интервью, в котором призналась, что не хотела бы быть героиней "Холостячки". Она добавила, что сейчас ее сердце занято.

Звезде рэпа Alyona Alyona пророчат стать новой "холостячкой" страны. Речь идет об участии артистки во 2 сезоне популярного реалити-шоу.

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Alyona Alyona об участии в " холостячке"

Знаменитость отметила, что, по ее мнению, украинские зрители могут не воспринять ее в образе героини такого телевизионного проекта.

Не думаю, что аудитория Украины готова к тому, что человек с моими формами будет кого-то обольщать на экране,

– заметила Alyona Alyona.

Также она подчеркнула, что сейчас находится в отношениях и возможное участие в таком проэкте считает нечестным по отношению к своему партнеру. Даже ради медийности рэперша не готова пойти на такое.

Alyona Alyona об участии в "холостячке": смотрите видео онлайн

Что известно о реалити-шоу " Холостячка"