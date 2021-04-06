Alyona Alyona прокомментировала возможное участие в шоу " Холостячка"
Украинская рэперша Alyona Alyona дала откровенное интервью, в котором призналась, что не хотела бы быть героиней "Холостячки". Она добавила, что сейчас ее сердце занято.
Источник:"Неймовірна правда про зірок"
Звезде рэпа Alyona Alyona пророчат стать новой "холостячкой" страны. Речь идет об участии артистки во 2 сезоне популярного реалити-шоу.
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Alyona Alyona об участии в " холостячке"
Знаменитость отметила, что, по ее мнению, украинские зрители могут не воспринять ее в образе героини такого телевизионного проекта.
Не думаю, что аудитория Украины готова к тому, что человек с моими формами будет кого-то обольщать на экране,
– заметила Alyona Alyona.
Также она подчеркнула, что сейчас находится в отношениях и возможное участие в таком проэкте считает нечестным по отношению к своему партнеру. Даже ради медийности рэперша не готова пойти на такое.
Alyona Alyona об участии в "холостячке": смотрите видео онлайн
Что известно о реалити-шоу " Холостячка"
- Первый сезон "Холостячки" на украинском телевидении стартовал в октябре 2020 года.
- Главной героиней стала актриса Ксения Мишина.
- В финале девушка выбрала сценариста Александра Эллерта, с которым продолжила строить отношения после окончания шоу.
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