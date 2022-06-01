Песня называется "Мама", а съемки клипа происходили в Киеве – на фоне неба в поле. На кадрах можно увидеть не только Никиту Алексеева, но и кадры по укрывательству матерей с детьми во время войны России с Украиной.

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Режиссер клипа Константин Гордиенко сравнил промежутки времени, как матери охраняли своих детей 100 лет назад в вышиванках во время голода и войн, и сейчас – во время жестокой войны, которую начала Россия.

"Мама и является первой и надежной защитой каждого ребенка: мама шестилетнего Влада из Бучи защищает с небес и благодарит его каждый раз, когда он приносит еду на место захоронения. Трехмесячная Кира вместе с мамой Валерией из Одессы так и остались неразлучными на всю вечность и уже там им ничего не угрожает, а миллионы матерей спасают своих детей каждый день, как в Украине, так и за ее пределами", – говорится в описании к видео Alekseev.

Автором слов стала Ангелина Буковская.

Песня "Мама" о каждом из нас, о благодарности самому дорогому в мире человеку, о праве на детство, о мире любви, нежности и теплоты! Бережем его…

– написал певец в инстаграмме.

Alekseev – Мама: смотреть видео онлайн

Отметим, что 29 мая Алексеев вернулся в Киев. С ним в столицу приехала его девушка, участница группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая, родившаяся в России. Музыкант признался, что очень рад вернуться и надеется, что это теперь навсегда.

Война застала Ульяну не в Украине, а в Европе, и к любимому она приехала только в начале мая, а ее российское гражданство доставило Alekseev хлопот. Ему пришлось ставить Ульяну на учет в Службе безопасности Украины. Чтобы избежать таких проблем в будущем, он хочет изменить ее гражданство.