Впервые новый хит Макс Барских спел на концерте за границей. Теперь его можно прослушать по всем цифровым площадкам Украины.

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Часть трека певец выложил на своей странице в инстаграмме, а также рассказал историю написания композиции:

Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Жди меня" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас, потому что мы можем сделать ее лучше. "Жди меня!"

– написал Макс Барских.

Поклонники поблагодарили Макса за новую композицию, среди поклонников – и Алан Бадоев: "Уже слушаем".

Отметим, что режиссер Бадоев ранее рассказывал, что именно он и Макс долгие годы "строили мостик" между украинцами и россиянами, несмотря на войну и другие вещи. Теперь они оба об этом жалеют и пытаются наверстать утраченное:

"Пожалуй, я один из тех, кто делал все, чтобы размазать границы между Украиной и Россией. Это было неосознанно, я из Донецка… За этот месяц я много обдумал. Понимаю, что и я, и Максим нашим творчеством размазывали границы между странами. Я, наверное, один из тех, кто максимально демонстрировал "дружбу народов", помогал создавать общую "творческую подушку". И теперь я понимаю, насколько это ужасно, безответственно", – говорил Алан в одном из интервью.

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