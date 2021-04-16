Долгожданная премьера песни "Мята" группы KAZKA состоялась в пятницу, 16 апреля, на всех площадках. И это настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе, ведь сингл создан в NFT-формате, который стал мировым трендом.

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Мистический трек "Мята" рассказывает о волшебном и таинственном мире нимф и сон-травы, в котором "поцелуи прохладительные как мята и трава примятая". Он о сказочной девушке, которой под силу сопротивляться первой любви.

Эта песня очень особенная. Думаю, она придется по душе всем, независимо от возраста. Она очень свежая, под нее можно растворяться в танце и новых чувствах,

– поделилась солистка Александра Зарицкая.

В новой чарующей песне группа KAZKA придерживалась аутентичных украинских традиций и использовала классические народные инструменты – свирель и дрымбу. Участники коллектива пообещали вскоре представить видео на композицию "Мята", в котором появятся мифические существа.

KAZKA – Мята: смотрите видео онлайн

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