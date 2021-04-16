Довгоочікувана прем'єра пісні "М'ята" гурту KAZKA відбулася в п'ятницю, 16 квітня, на всіх майданчиках. І це справжній прорив в українському шоу-бізнесі, адже сингл створений у NFT-форматі, який став світовим трендом.

Читайте також Всесвітній день голосу: українські виконавці, чий спів – унікальний

Містичний трек "М'ята" розповідає про магічний і таємничий світ мавок та сон-трави, в якому "цілунки прохолодні як м'ята і трава прим'ята". Він про казкову дівчину, якій несила пручатися першому коханню.

Ця пісня дуже особлива. Думаю, вона буде до душі усім, незалежно від віку. Вона дуже свіжа, під неї можна розчинятися у танці та нових почуттях,

– поділилася солістка Олександра Заріцька.

У новій чаруючій пісні гурт KAZKA дотримався автентичних українських традицій та використав класичні народні інструменти – сопілку та дримбу. Учасники колективу пообіцяли невдовзі представити відео на композицію "М'ята", в якому з'являться міфічні істоти.

KAZKA – М'ята: дивіться відео онлайн

Останні музичні прем'єри: