Поп дива Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, не сбавляет обороты и продолжает радовать поклонников новыми премьерами. Так, сегодня, 16 апреля, артистка презентовала зажигательный трек "Ма", который также войдет в будущий альбом певицы "Красное вино".

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Настя Каменских презентовала новую песню

Композиция ярко отражает еще одну сторону творчества певицы. Особенностью песни является динамичные ритмы, которые с первых нот так и заставляют слушала начать танцевать.

В новом треке Настя Каменских хотела призвать всех мужчин быть всегда решительными в своих намерениях. Певица отмечает, что никогда не стоит стесняться подойти к той красавице, которая своими зажигательными танцами привлекла их внимание и запала в душу.

Не нужно бояться говорить девушкам о своих чувствах и признаваться в симпатии. Даже если это случайное знакомство. Ведь мы, девушки, стараемся быть неотразимыми не только для себя, но и для мужчин. Хотим найти того единственного и достойного,

– прокомментировала песню Настя Каменских.

Звезда добавила, что песня "Ма" – не просто призыв. Композиция открывает историю любви с первого взгляда. Парень встречает девушку на шумных вечеринках, где среди толпы можно найти ту самую magical, которую всю жизнь искал.

"Отпустив застенчивость, сняв завесу страха, все происходит совсем иначе. Остается только подойти и сказать ей желанные слова: "От такой красоты я просто улетел", – поделилась Настя Каменских.

NK - "Ма": смотрите видео онлайн

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