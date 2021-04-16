Всемирный день голоса: история

Мало кто знает, что идея придать голосу особый день в календаре, принадлежала врачам. В 1999 году бразильское общество ларингологии и голоса предложило посвятить 16 апреля этому человеческому феномену. К такой инициативе присоединился ряд врачей-терапевтов, логопедов и преподавателей пения, которые входили в эту ассоциацию.

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Позже, в 2002 году к празднованию присоединились и врачи из Американской академии отоларингологии и хирургии головы и шеи (США), и сразу в этом же году праздник получил свое теперешнее название – День голоса.



Международный логотип Всемирного дня голоса / Фото The British Voice Association

Цель Всемирного дня голоса заключается в привлечении внимания врачей-специалистов, а также всех людей к феномену человеческого голоса – дару, что позволяет людям общаться, выражать свои эмоции и чувства.

Этот день создан для того, чтобы продемонстрировать огромную важность голоса в повседневной жизни людей; повысить знания о предотвращении проблем голоса, его реабилитации, а также дальнейшего исследования применения и функций голоса.

Украинские певцы и певицы с уникальными голосами

Нина Матвиенко

Поклонники называют Нину Матвиенко "душой Украины", ведь своим неординарным характером фольклорного пения она уже давно заколдовала слушателей. Репертуар Нины изобилует как украинскими народными песнями, так и песнями современных украинских композиторов.

Квитка Цисык

Легендарная певица Квитка Цисык имела колоратурное сопрано. Она с легкостью экспериментировала с разнообразными стилями музыки – от джаза до классики. Кроме того, Квитка Цисык владела особой техникой пения, что называется "белый голос", и которая распространена в карпатских селах. К сожалению, певица умерла в 1998 году от рака молочных желез.

Цветок Цисык – Родная мать моя: смотреть онлайн

Джамала

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу. Особенность голоса Джамалы в ее своеобразном акценте, который добавляет красок в каждую ее песню.

Катя Chilly

Творчество Кати Chilly переполнено мистическими, загадочными нотами. Электромузыка в смеси с тонким голосом певицы, точно заставят вашу кожу покрыться "мурашками". За годы профессиональной карьеры, исполнительница выпустила четыре альбома, которые всколыхнули своей "космичностью" зрителей и привлекли значительное внимание прессы.

Катя Chilly – Сын: смотреть онлайн

Екатерина Павленко

Екатерина Павленко, участница группы Go_A, которая будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021, обладает особым специфическим голосом альт, которым поет в жанрах фолк, этно и рок. Своим голосом Екатерина идеально исполняет разнообразные украинские народные песни, ведь у нее их звучание получается очень аутентичным.

Тина Кароль

Популярная певица Тина Кароль имеет лирическое сопрано и сильные вокальные данные. Диапазон голоса Тины – 3 октавы (от фа малой октавы до ми третьей). Певица представляла Украину на Евровидении - 2006 и считается лучшей исполнительницей Украины 2014, 2015, 2018 годов по версии YUNA.

Тина Кароль – Украина – это ты: смотреть онлайн

Андрей Хлывнюк

Солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк владеет голосом, который будто окутывает слова песен в вуаль. Своим тенором певец прекрасно исполняет как грустную, так и драйвовую веселую музыку. Из жанров музыки, исполнитель наибольшее преимущество предоставляет фанку, джазу, хип-хопу и поп-року.

Святослав Вакарчук

Своеобразная "хриплость", харизма, оригинальность исполнения – это все о баритоне Святослава Вакарчука. Выдающийся певец, вокалист группы "Океан Эльзы" за свое творчество получил не только всеукраинскую известность, но и звание Заслуженного артиста Украины и Орден Свободы.

Океан Эльзы – Стреляй: смотреть онлайн