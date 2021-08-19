Группа Go_A победила в двух номинациях престижного конкурса от Евровидение

Украинская группа Go_A не покидает "лавры" лучших исполнителей Евровидения. Музыканты, занявшие пятое место на конкурсе, получили две премии на Vision Music Awards.

Конкурс организовывал крупнейший независимый обозреватель Евровидения Wiwibloggs. Украинцам достались две премии – за "Лучшую сценическую постановку" и "Лучшее использование реквизита".

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Эмоциями от победы музыканты Go_A поделились в своем инстаграме.

"Евровидение не заканчивается никогда!.. Мы бесконечно благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера! Константин Томильченко, Александр Братковский, Екатерина Войнич и другие – вы помогли нам воплотить наши мечты в реальность! Продолжение следует", – говорится в заметке.



Go_A победила в конкурсе Vision Music Awards / Фото из инстаграма Go_A

Музыкальные успехи группы Go_A

На Евровидении-2021 гурт Go_A получил 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Таким образом Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительским голосованиям они заняли второе место.

Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM несколько недель назад заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.

Группа также вошла в список Billboard 200 и занял 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг.

Музыканты заняли вторую строчку среди 50 самых популярных треков США;

Акустическое видео, где солистка Go_A лепит вареники с вишнями под SHUM, недавно собрало более миллиона просмотров.

В начале июля песня SHUM два месяца занимала второе место по количеству самых больших просмотров среди всех видео с Евровидения.



Как Go_A покоряли мир / Инфографика 24 канала