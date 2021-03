Слепые прослушивания участников закончились, поэтому "Голос страны" 11 сезон взялся свести исполнителей в певческих боях! Талантливые артисты соревновались между собой, чтобы убедить своего тренера оставить их в команде и продолжать с ним борьбу.

Согласно правилам "Голоса страны" 11 сезон, тренер выбирает пары исполнителей, которые вместе должны выполнить один хит. Тот, кто лучше себя покажет на сцене и продемонстрирует лучшие вокальные данные, тот и пойдет дальше в шоу со своим тренером. Другой исполнитель тоже может остаться в проекте, ведь другой тренер может совершить "кражу" в свою команду. В 8 выпуске было очень горячо – предлагаем убедиться самим.

Команда Монатика

Тема Паучек и Ирина Бояркина

Блогер-певец Тема и начинающая артистка Ирина открыли "батлы" на "Голосе страны" 2021 в составе команды Монатика. Пара исполнителей исполнила на сцене песнюгруппы "Антитела" – "Там де ми є". Звездный тренер Монатик решил выбрать Тему Паучека. Что касается Ирины, то ее решила "украсть" Надя Дорофеева.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Темы Паучека и Ирины Бояркиной

Екатерина Гладий и Kola

Диспетчер по грузоперевозкам и экс-участница 6 сезона "Голоса" столкнулись в вокальном бою, исполнив песню Deep End исполнительницы Fousheé. Монатик выбрал для дальнейшей работы Kola. А вот Екатерину Гладий "украла" Тина Кароль и таким образом отправила Романа Семенчука домой.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Екатерины Гладий и Kola

Анастасия Буханцова и Рудольф Афицерян

Девушка с редкой болезнью и архитектор сделали сюрприз для Тины Кароль и по-новому спели песню "Найти своих", покорив ее сердце. Монатику было крайне сложно сделать выбор, но он предпочел Настю. Рудольф вместо этого пошел в команду Нади Дорофеевой. Ирине Бояркой пришлось уступить место и покинуть шоу.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анастасии Буханцовой и Рудольфа Афицерян

Мария Рак и Любовь Дробина

Звезда "Х-фактора" и звезда караоке, которая мечтает о большой сцене, сошлись на одной сцене в "бою" и спели легендарную песню Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero. Несмотря на популярность Марии, Дмитрий Монатик выбрал Любовь. Что касается Марии Рак, то она сначала отказалась продолжать участвовать в шоу, даже если кто-то "украдет" ее из тренеров. Но после того, как Надежда Дорофеева нажала "кнопку" и позвала к себе, она – согласилась. Следовательно, Рудольф Афицерян покинул проект и команду Дорофеевой.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Марии Рак и Любови Дробины

Команда DOROFEEVA

Гордей Старух и Екатерина Субботова

Талантливый скульптор и лирник и давняя подруга тренера Дорофеевой сошлись на одной сцене, исполнив песню Creep группы Radiohead. Несмотря на дружбу со своей подчиненной, Надежда выбрала Гордея Старуха. А вот что касается Екатерины, то ее "украла" себе Тина Кароль. Поэтому участница продолжает свой путь в проекте в составе другой команды.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Гордея Старуха и Екатерины Субботовой

Роман Вознюк и Илья Резкинков

Барбер-мастер и бывший вокалист группы Letay исполнили песню "Кожної весни" рок-группы "Димна Суміш". Благодаря интересной и новой аранжировке песни, которую создал Илья, Дорофеева выбрала его для дальнейшей работы. Роман Вознюк остался тоже в проекте, поскольку его "украл" Олег Винник и подвинул Виктора Никифорова со "скамейки запасных".

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Вознюка и Ильи Резкинкова

Илья Николаенко и Евгений Шарманов

Эпатажные и талантливые восходящие звезды шоу-бизнеса вместе спели "Салют, Вера" Валерия Меладзе. Надежда Дорофеева выбрала Илью Николаенко, в то время как Евгения забрал себе Монатик. Из-за этого Роман Вознюк покинул запасное кресло и шоу тоже.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Николаенко и Евгения Шарманова

Ярина Гребеневская и Андрей Науменко

Педагог по вокалу и молодой артист спели в вокальных "боях" композицию Адель Rolling in the Deep. Надежда Дорофеева остановила свой выбор на Андрее. Ярина Гребеневская вместо этого покинула шоу навсегда.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Ярины Гребеневской и Андрея Науменко

Команда Тины Кароль

Денис Калитовский и Виктор Никифоров

Покорители женских сердец Денис и Виктор стали первыми в команде Тины Кароль, которые открыли вокальные бои. Они исполнили песню "Любимка" певца NILETTO. Тина предпочла Дениса, а вот Виктора быстро "украл" Олег Винник.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Дениса Калитовского и Виктора Никифорова

Нарам Мумни и Александр Тесленко

Парень из Марокко и романтик-вокалист встретились в жестком вокальном "батле", спев Crying in the Rain норвежского музыкального коллектива a-ha. Тина Кароль выбрала для проекта Нарама Мумни, а вот Александр Тесленко покинул шоу, поскольку никто из судей не "украл".

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Нарама Мумни и Александра Тесленко

Яна Загоруйко и Юлия Витранюк

Необычный и эффектный дуэт девушек исполнил песню Alina Pash – Bitanga и зажгли весь зал. К ним даже присоединилась сама Алина, чтобы исполнить песню. Все же Тина Кароль выбрала Юлию, а вот Яна отправилась домой.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Яны Загоруйко и Юлии Витранюк

Мила Нитич и Виктория Брехер

Звезда украинского шоу-бизнеса и амбициозная вокалистка исполнили знаменитый хит Майкла Джексона Thriller, подняв с кресел всех звездных тренеров. После исполнения песни Тина Кароль выбрала в команду Милу Нитич, а вот вокальные бои для Виктории завершились командой Монатика. Поэтому дуэт Folk Ladies покинули шоу навсегда.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Милы Нитич и Виктории Брехер

Команда Олега Винника

Роман Семенчук и Анна Шерри

Артисты-рокеры встретились в певчих "батлах" под песню поп-группы Roxette – Listen To Your Heart и зажгли весь зрительный зал. Олег после недолгих раздумий выбрал мамочку-рокершу Анну Шерри. А вот Роман Семенчук ушел в команду Тины Кароль благодаря краже, поэтому Екатерина Субботова из команды Монатика, которую ранее украла певица, навсегда покинула шоу.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Романа Семенчука и Анны Шерри

Галина Куришко и Анна Бераиа

Певица-фольклористка и продолжательница дела KHAYAT сделали сюрприз для тренера Нади Дорофеевой, исполнив ее песню gorit в этностиле. Для Галины Куришко вокальные бои увенчались успехом, а вот для Анны борьба в шоу продолжилась благодаря краже Монатика.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Галины Куришко и Анны Бераии

Ярина Малышняк и Диляра Дидаркизи

Талантливая львовянка и гостья из Казахстана создали блестящий женский дуэт благодаря песне When You Believe, которую когда-то исполняли легендарные Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри. Олег Винник выбрал в свою команду Дияру, а вот Ярина отправилась к Монатику вместо Анны Бераии.

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн-выступление Ярины Малышняк и Диляры Дидаркизы

Сергей Нейчев и Folk Ladies

Женский дуэт и золотой голос проекта спели в команде Винника украинскую народную песню "Ой у гаю при Дунаю". Сергей Нейчев триумфально продолжает участие в шоу, а вот дуэт Folk Ladies попал в команду Монатика. Ярина Малышняк соответственно уступила им место в комнате "запасных".

Голос страны 11 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Нейчева и Folk Ladies