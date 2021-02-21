Борьба за места в командах тренеров "Голоса страны 11" становится все ожесточеннее. Кто сумел своим вокалом развернуть кресла судей в 5 эфире – смотрите в материале.

С каждым выпуском судьи "Голоса страны 11" становятся более придирчивыми на "слепых прослушиваниях", ведь талантливых вокалистов, которые заслуживают пройти в следующий этап шоу, становится все больше. И только те, что действительно завораживают своим тембром и заставляют знаменитых артистов затаить дыхание, проходят в нокауты.

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Удивляет зрителей и появление на сцене вокального проекта уже знаменитых певцов, которые имели паузу в своей карьере. Для них кастинги особенно волнующие, ведь они имеют шанс по-настоящему перезагрузить свое творчество. Кто из вокалистов и артистов спели в 5 выпуске "Голоса страны 11" – смотрите в материале.

Евгений Шарманов

Начал эфир талантливый Евгений Шарманов. Парень работает осветителем на съемочных площадках, поэтому с каждым из звездных тренеров "Голоса" он уже успел поработать. Создавая клипы для других, Евгений сам мечтал занять место звезд, поэтому решился прийти на кастинги вокального проекта.

Еще перед выступлением участник шоу признался: хочет развернуть все кресла. Однако на последних минутах его выступления кнопку нажали Олег Винник и Надежда Дорофеева. Звездные тренеры вступили в борьбу за Евгения Шарманова. После раздумий парень присоединился к команде Дорофеевой.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Шарманова

Ася Ярмолюк

Покорить сцену "Голоса" взялась и Ася Ярмолюк. Она работает во Дворце культуры в Кривом Роге и часто занимается организацией концертов. Теперь же Ася мечтает и сама выходить на большую сцену, получая порцию эмоций от зрителей. К сожалению, она не сумела развернуть кресла тренеров. Красавица не имеет музыкального образования, поэтому призналась, что не будет опускать руки и будет настойчиво идти к тому, чтобы стать артисткой.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Аси Ярмолюк

Денис Калитовский

Известный в Украине блогер Денис Калитовский уже имеет свою аудиторию в сети. Парень годами записывает каверы на хиты и, чтобы развивать свою карьеру, решился переехать в Киев из маленького городка Радехов. Следующим шагом для вокалиста является "Голос страны 11", который не только поможет ему учиться вокалу в успешных артистов, но и станет ступенью на пути к успеху.

Своим вокалом Денис Калитовский покорил Тину Кароль и Монатика. Для парня оба артистов являются кумирами, а потому выбор был нелегкий. Денис пополнил команду Тины Кароль, став 10 ее участником.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дениса Калитовского

Петр Чернышенко

А вот Петр Чернышенко работает строителем и комплектовщиком за рубежом, однако грезит сценой. Получив поддержку своих коллег, работник решился прийти на кастинги "Голоса страны 11", который является одним из его любимых проектов.

С первых минут выступления Петр заворожил всех звездных судей, которые наслаждались его голосом. До последних секунд Олег Винник, Монатик, Надежда Дорофеева и Тина Кароль не решались нажать на кнопку. За этот самородок раскалилась настоящая борьба, которая завершилась выбором Петра Чернышенко. Он выбрал

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Петра Чернышенко

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Валерий Мирошниченко

Пришел на кастинги и вокалист оперетты Валерий Мирошниченко. Он признался, что узнал о "слепых прослушиваниях" случайно. Валерий получил роль в оперетте о Дориане Грее, но из-за пандемии коронавируса ее отменили. После этого вокалист узнал, что в Киеве продолжается набор в 11 сезон "Голоса страны". Без колебаний Валерий Мирошниченко подал свою заявку.

Артисту лишь немного не хватило, чтобы убедить звездных тренеров, что он должен пройти во второй этап "Голоса".

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Валерия Мирошниченко

Анна Бераиа

Певица Анна Бераиа призналась перед выступлением, что ее вдохновил пример Андрея Хаята. До "Голоса" талантливый вокалист не мог делиться своими фолк-треками с большой аудиторией. Однако уже с первых эфиров Хаят стал любимцем зрителей и даже начал покорять еще одно шоу – Нацотбор Евровидения. Поэтому Анна также мечтает начать свой путь с этого проекта и представить свой альбом украинцам.

Олег Винник и Надежда Дорофеева пригласили девушку в свои команды. Анна, долго не раздумывая, выбрала Винника.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Бераиа

Андрей Науменко

Любитель года Андрей Науменко пришел на кастинги "Голоса", чтобы пополнить команду Олега Винника. Вокалист знает, что именно этот звездный тренер набирает мощные голоса, которые могут петь рок.

Парень вызвал овации в зале и сумел на первых секундах выступления развернуть кресло Надежды Дорофеевой, которая с восторгом наблюдала за перформансом Андрея. За этого вокалиста вступил в борьбу и Олег Винник. Дорофеева заявила, что перед ней – звезда, а потому именно ее выбрал харизматичный участник шоу.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Науменко

Алена Чайка

Яркая вокалистка Алена Чайка также хотела бы стать частью шоу-бизнеса. Девушка приехала из Санкт-Петербурга, чтобы покорить украинский "Голос страны 11". Россиянка выбрала песню Шуры, чем вызвала ностальгию у звездных тренеров. Но пройти в следующий этап шоу Алене Чайке не удалось.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алены Чайки

Владимир Каверин

Особым гостем 5 выпуска "Голоса страны 11" стал моряк Владимир Каверин, который дважды путешествовал вокруг света. Во все рейсы мужчина брал гитару и показывал иностранным коллегам красоту украинской песни.

На шоу Владимир Каверин спел трек "Журавли", чем растрогал весь зал. Олег Винник единственный, кто обратился на пение моряка. В конце беседы все судьи аплодировали Владимиру стоя. Этот участник стал самым старшим в 11 сезоне "Голоса страны"

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Каверина

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Любовь Дробина

В настоящее время карантина, когда все концерты отменили, Любовь Дробина решилась воплотить свою мечту. Киевлянка стала стримером в ютубе, устраивая онлайн-выступления в сети. Любовь Дробина уже имеет своих поклонников, которые не ограничиваются Украиной.

Своим вокалом девушка потрясла Монатика и Надежду Дорофееву. Оба тренера пригласили певицу в свои команды. Любовь призналась, что хотела бы поработать с каждым из судей "Голоса", однако она выбрала Монатика.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Любви Дробиной

Владислав Хохлан

Не все преподаватели вокала являются артистами. Однако Владислава Хохлана это не останавливает, ведь он хочет убедиться, на что способен, и вдохновить своих студентов на воплощение своей мечты. Педагог выбрал сложную композицию Maybe I, которая соединила роковое звучание и удивительный вокал.

Влад Хохлан вызвал ожесточенную борьбу среди тренеров. Монатик заменил Надю Дорофееву на ее кресле и начал противостояние с Олегом Винником за участника. Общим усилиями артист убедил Влада Хохлана выбрать команду Дорофеевой.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Влада Хохлана

Ирина Васильева (Айрис)

Загадочная Ирина Васильева вышла на сцену "Голоса", отметив только, что мечтала выйти на сцену. Девушка выбрала композицию Монатика, с которой зажгла и заставила всех зрителей танцевать. Однако звездные тренеры остались непоколебимыми: ни один из них не нажал на кнопку.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Васильевой

Виктория Гнатюк

А вот для Виктории Гнатюк пение – это то, без чего она не представляет своей жизни. Мама двоих детей посвящает им все свое время. Но отказываться от мечты Виктория Гнатюк не хочет, а потому пришла на "Голос страны 11", чтобы покорить зрителей и судей.

Вокалистка пошла на риск и выбрала песню Тины Кароль "У неба попросим". Звездная тренерка очень тщательно отбирает участников, которые поют ее треки. Однако в этом случае Тина не колебалась и обернулась на голос Виктории Гнатюк. Покорила вокалистка и Олега Винника.

Тина Кароль спела с Викторией Гнатюк в дуэте. После этого женщина выбрала ее команду.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Гнатюк

Яна Загоруйко

Автор песен Яна Загоруйко часто слышит, что ее внешность – не для сцены. Девушка не любит каблуки, макияж и является яркой активисткой ЛГБТ-сообщества. Она убеждена: только "Голос страны" может помочь ей стать певицей, ведь здесь судьи выбирают участников, несмотря на них.

Своим голосом я сломаю стереотипы и наконец буду услышанной,

– отметила Яна Загоруйко.

Девушка перепела песню "Цвіте терен", чем вызвала овации. Лишь Тина Кароль развернулась на пение Яны, поэтому она автоматически попала в ее команду.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Яны Загоруйко

The Alibi Sisters

После 5 лет творческой паузы Алина и Анна Завальские решили вернуться к своему творчеству. На сцену они возвращаются с новым проектом The Alibi Sisters.

Перед выходом на сцену знаменитые певицы признались: в последнее время главными в их жизни были дети. Но потомки подросли, а легендарный дуэт решил перезагрузить свое творчество в шоу-бизнесе. Анна и Алина представили еврейскую песню, которая зазвучала по-другому.

Артистки решили не присоединяться к вокальному проекту, чтобы не отнимать у кого-то из неизвестных участников шанс стать знаменитыми. Поэтому их появление – это звездный сюрприз для зрителей.

"Голос страны 11 сезон" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление The Alibi Sisters

Участники "Голоса страны 11"

Команда Тины Кароль

Денис Калитовский

Виктория Гнатюк

Команда Монатика

Любовь Дробина

Команда Олега Винника

Анна Бераиа

Владимир Каверин

Команда Надежды Дорофеевой