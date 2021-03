Сліпі прослуховування учасників завершились, тому "Голос країни" 11 сезон взявся звести виконавців у співочих боях! Талановиті артисти змагались між собою, аби переконати свого тренера залишити його у команді та продовжувати з ним боротьбу.

Згідно з правилами "Голосу країни" 11 сезон, тренер обирає пари виконавців, які разом повинні виконати один хіт. Той, хто краще себе покаже на сцені та продемонструє кращі вокальні дані, той і піде далі у шоу зі своїм тренером. Інший виконавець теж може залишитись у проєкті, адже інший тренер може здійснити "крадіжку" у свою команду. У 8 випуску було дуже гаряче – пропонуємо переконатись самим.

Команда Монатіка

Тьома Паучек та Ірина Бояркіна

Блогер-співак Тьома та починаюча артистка Ірина відкрили "батли" на "Голосі країни" 2021 у складі комади Монатіка. Пара виконавців виконала на сцені пісню гурту "Антитіла" – "Там де ми є". Зірковий тренер Монатік вирішив обрати Тьому Паучека. Щодо Ірини, то її вирішила "вкрасти" Надя Дорофєєва.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Тьоми Паучека та Ірини Бояркіної

Катерина Гладій та Kola

Диспетчер з вантажоперевезень і ексучасниця 6 сезону "Голосу" зіткнулись у вокальному бою, виконавши пісню Deep End виконавиці Fousheé. Монатік обрав для подальшої роботи Kola. А от Катерину Гладій "вкрала" Тіна Кароль і таким чином відправила Романа Семенчука додому.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Гладій та Kola

Анастасія Буханцова і Рудольф Афіцерян

Дівчина з рідкісною хворобою та архітектор зробили сюрприз для Тіни Кароль і по-новому заспівали пісню "Найти своих", підкоривши її серце. Монатіку було вкрай складно зробити вибір, але він віддав перевагу Насті. Рудольф натомість пішов до команди Наді Дорофєєвої. Ірині Бояркій довелось поступитись місцем і покинути шоу.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Анастасії Буханцової і Рудольфа Афіцерян

Марія Рак та Любов Дробина

Зірка "Х-фактору" та зірка караоке, яка мріє про велику сцену, зійшлись на одній сцені в "бою" та заспівали легендарну пісню Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero. Незважаючи на популярність Марії, Дмитро Монатік обрав Любов. Щодо Марії Рак, то вона спочатку відмовилась продовжувати брати учать у шоу, навіть якщо хтось "вкраде" її з тренерів. Але після того, як Надія Дорофєєва натиснула "кнопку" та покликала до себе, та – погодилась. Відтак, Рудольф Афіцерян покинув проєкт і команду Дорофєєвої.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Рак та Любов Дробини

Команда DOROFEEVA

Гордій Старух і Катерина Субботова

Талановитий скульптор і лірник та давня подруга тренерки Дорофєєвої зійшлись на одній сцені, виконавши пісню Creep гурту Radiohead. Незважаючи на дружбу зі своєю підлеглою, Надія обрала Гордія Старуха. А от щодо Катерини, то її "вкрала" собі Тіна Кароль. Тому учасниця продовжує свій шлях у проєкті у складі іншої команди.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Гордія Старуха і Катерини Субботової

Роман Вознюк та Ілля Рєзкінков

Барбер-мастер та колишній вокаліст гурту Letay виконали пісню "Кожної весни" рок-гурту "Димна Суміш". Завдяки цікавому та новому аранжуванню пісні, яке створив Ілля, Дорофєєва обрала його для подальшої роботи. Роман Вознюк залишився теж у проєкті, оскільки його "вкрав" Олег Винник і посунув Віктора Нікіфорова з "лави запасних".

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Вознюка та Іллі Рєзкінкова

Ілля Ніколаєнко і Євген Шарманов

Епатажні і талановиті висхідні зірки шоу-бізнесу разом заспівали "Салют, Вера" Валерія Меладзе. Надія Дорофєєва обрала Іллю Ніколаєнка, в той час як Євгена забрав собі Монатік. Через це Роман Вознюк покинув запасне крісло і шоу теж.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Ніколаєнка і Євгена Шарманова

Ярина Гребеньовська та Андрій Науменко

Педагог з вокалу і молодий артист заспівали у вокальних "боях" композицію Адель Rolling in the Deep. Надія Дорофєєва зупинила свій вибір на Андрію. Ярина Гребеньовська натомість покинула шоу назавжди.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярини Гребеньовської та Андрія Науменка

Команда Тіни Кароль

Денис Калитовський і Віктор Нікіфоров

Підкорювачі жіночих сердець Денис та Віктор стали першими у команді Тіни Кароль, які відкрили вокальні бої. Вони виконали пісню "Любимка" співака NILETTO. Тіна віддала перевагу Денису, а от Віктора швидко "вкрав" Олег Винник.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Дениса Калитовського і Віктора Нікіфорова

Нарам Мумні та Олександр Тесленко

Хлопець з Марокко і романтик-вокаліст зустрілись у жорсткому вокальному "батлі", заспівавши Crying in the Rain норвезького музичного колективу a-ha. Тіна Кароль обрала для проєкту Нарама Мумні, а от Олександр Тесленко покинув шоу, оскільки ніхто із суддів не "крав".

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Нарама Мумні та Олександра Тесленка

Яна Загоруйко та Юлія Вітранюк

Незвичний та ефектний дует дівчат виконав пісню Alina Pash – Bitanga та запалили весь зал. До них навіть приєдналась сама Аліна, щоб виконати пісню. Все ж Тіна Кароль обрала Юлію, а от Яна відправилась додому.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Яни Загоруйко та Юлії Вітранюк

Міла Нітіч і Вікторія Брехер

Зірка українського шоу-бізнесу та амбіційна вокалістка виконали знаменитий хіт Майкла Джексона Thriller, піднявши з крісел усіх зіркових тренерів. Після виконання пісні Тіна Кароль обрала у команду Мілу Нітіч, а от вокальні бої для Вікторії завершились командою Монатіка. Тому дует Folk Ladies покинули шоу назавжди.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Міли Нітіч і Вікторії Брехер

Команда Олега Винника

Роман Семенчук та Анна Шеррі

Артисти-рокери зустрілись у співочих "батлах" під пісню попгурту Roxette – Listen To Your Heart та запалили весь глядацький зал. Олег після недовгих роздумів обрав матусю-рокерку Анну Шеррі. А от Роман Семенчук пішов до команди Тіни Кароль завдяки крадіжці, тому Катерина Субботова з команди Монатіка, яку раніше вкрала співачка, назавжди покинула шоу.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Семенчука та Анни Шеррі

Галина Куришко та Анна Бераіа

Співачка-фольклористка та продовжувачка справи KHAYAT зробили сюрприз для тренера Наді Дорофєєвої, виконавши її пісню gorit в етностилі. Для Галини Куришко вокальні бої увінчались успіхом, а от для Анни боротьба в шоу продовжилась завдяки крадіжці Монатіка.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Галини Куришко та Анни Бераіі

Ярина Малишняк та Діляра Дідаркизи

Талановита львів'янка та гостя з Казахстану створили блискучий жіночий дует завдяки пісні When You Believe, яку колись виконували легендарні Вітні Г'юстон та Мерая Кері. Олег Винник обрав у свою команду Діяру, а от Ярина відправилась до Монатіка замість Анни Бераіі.

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярини Малишняк та Діляри Дідаркизи

Сергій Нейчев та Folk Ladies

Жіночий дует та золотий голос проєкту заспівали у команді Винника українську народну пісню "Ой у гаю при Дунаю". Сергій Нейчев тріумфально продовжує участь в шоу, а от дует Folk Ladies потрапив у команду Монатіка. Ярина Малишняк відповідно поступилась їм місцем у кімнаті "запасних".

Голос країни 11 сезон 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Нейчева та Folk Ladies